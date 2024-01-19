喊話「我們大家一起努力」 賴清德：未來台灣的供電將更加穩定

賴清德副總統今天上午出席「2024電器空調影音3C年終購物節開幕典禮」時表示，希望大家與政府共同努力，提升能源效率，達到節能省電目標。未來台灣的供電將更加穩定，並有更大的空間讓外資及台商持續投資台灣，「我們大家一起努力」。

賴清德致詞時表示，他擔任行政院長時就開始參加這項活動，也藉此機會感謝電器公會以及全國民眾的支持，讓他能接續蔡總統服務國家，對他來說意義重大。

賴清德表示，今天的年終購物展有最先進、最具智慧化的商品，包括電器、空調影音、3C及電腦等，品項非常豐富。且主辦單位電器公會會降價以促銷節能商品，再加上政府補助，價格非常優惠，歡迎國人多多利用機會選購。

賴清德說，因應氣候變遷，一定要逐步邁向2050淨零轉型目標。在淨零轉型的過程中，希望產業能升級、經濟能進步、人民生活能更好，投入轉型升級才有意義，期盼大家協助政府提高能源效率。

賴清德指出，第28屆聯合國氣候變遷大會 (COP 28)提出能效倍增倡議，希望設備能源效率年均改善從2%提升至4%。他也曾提出，希望推動家用電器用品達到能源效率一級；並與工商業界共同合作，檢視設備或生產流程是否能夠再節能。另外以能源技術服務業(ESCO)機制，與保險機構合作，幫助企業界改善設備、生產流程。

賴清德提到，台灣備轉容量率最低的是2016年5月的1.64%，現在平均約在10至15%，非尖峰時段則有20%，歡迎業界及外資投資台灣，政府會持續提供更穩定的供電。

賴清德認為，節能要比開發更優先，以台達電為例，他們找專家學者協助改變生產流程等，省下5成用電。未來針對台灣用電量前2萬多家，佔用電量約60%的企業進行節能措施，只要節省10%的電，就等於節省一座核電廠的發電量。

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