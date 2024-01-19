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苗栗市長補選群雄並起 余文忠宣布獲多數里長代表支持

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議員余文忠（中）上午在服務處公布他已獲得全市23名里長、10名市民代表的連署支持，共同向鄉親推薦他競選苗栗市長。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員余文忠（中）上午在服務處公布他已獲得全市23名里長、10名市民代表的連署支持，共同向鄉親推薦他競選苗栗市長。記者胡蓬生／攝影

苗栗市長邱鎮軍當選立委，市長補選預估4月中旬舉行，國民黨將於2月1至3日辦電話全民調決定參選人，有余文忠、楊明燁、鄭碧玉3名黨籍縣議員參加，縣議員禹耀東宣稱早已退出國民黨，將以無黨籍參選到底，另外市民代表會前主民眾黨楊喬安、民進黨縣議員徐筱菁都是可能參選者，目前選局呈現群雄並起局面。

余文忠上午在服務處公布他己獲得全市23名里長、10名市民代表的連署支持，共同向鄉親推薦他競選苗栗市長。他強調，這屆市長任期只剩約2年半，他當選會把一天當兩天用，努力把握時間傳承鍾東錦縣長的願景規畫，並連結邱鎮軍立委在中央的資源挹注。對苗栗未來藍圖，他提出智慧苗栗新生活、宜居宜遊好家園、傳承文藝客家庄、創建青年拚事業、發展多元新農業5大市政整體發展目標及安老扶幼等10大苗栗市願景計畫，投入競選期間將一一向鄉親報告。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰表示，縣黨部邀請有意參選市長的黨員協調電話民調初選，禹耀東的黨籍仍在，但對方拒絕參加，目前有余文忠、鄭碧玉及楊明燁3人決定參加電話民調初選。

禹耀東表示，他5年前就已宣布退出國民黨，也從未參與國民黨事務，不知國民黨為何仍將他視為黨員，這次市長補選，他會以無黨籍參選到底。

民進黨徐筱菁表示，如果黨要徵召她或要求她參選，她會義不容辭投入，至於個人目前持觀望態度，是否參選她仍在審慎評估中。

民眾黨苗栗市民代表會前主席楊喬安的丈夫是現任市代會主席陳仁杰，他表示妻子是否參選，將等國民黨初選及立法院長選舉結束，楊喬安是否參選苗栗市長的態勢屆時就會明朗。

苗栗縣議員余文忠（中）上午在服務處公布他已獲得全市23名里長、10名市民代表的連署支持，共同向鄉親推薦他競選苗栗市長。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員余文忠（中）上午在服務處公布他已獲得全市23名里長、10名市民代表的連署支持，共同向鄉親推薦他競選苗栗市長。記者胡蓬生／攝影

國民黨 全民調 邱鎮軍 議員

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