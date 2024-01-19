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內閣進入看守狀態 衛福部長薛瑞元回應去留
總統大選過後，基於憲政慣例，行政院長陳建仁昨日提出內閣總辭，並獲得蔡英文總統慰留，但目前內閣進入看守狀態。衛福部長薛瑞元表示，在5月20日交都會做好工作，同時也會持續跟護理團體開會，繼續處理相關問題。
陳建仁的內閣團隊將續留至520，而新國會將在2月1日交接。去年11月底，衛福部曾與台灣護師醫療產業工會等單位開會交流，針對勞動權益交換意見，並承諾未來每三個月開會一次。當時台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳曾表示，如果相關訴求不說清楚如何回應，明年選後可能政黨輪替；薛瑞元則開玩笑說「你賭賭看」。
薛瑞元今指出，當時回答的不太正確，至少在520前，他還是部長，仍然會與相關團體開會，下一次開會時間預計落在2月或3月。至於未來若是被留任，是否繼續當部長？他表示，現在不宜回應，目前會繼續做好工作。
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