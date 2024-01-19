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重申不缺電 賴清德 ：節能比開發新能源優先

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民進黨總統當選人賴清德（右）上午出席「2024台北電器空調影音3C年終購物展」開幕儀式，參觀展場內各式家電，並拿起吸塵器試用。記者余承翰／攝影
民進黨總統當選人賴清德（右）上午出席「2024台北電器空調影音3C年終購物展」開幕儀式，參觀展場內各式家電，並拿起吸塵器試用。記者余承翰／攝影

民進黨總統當選人賴清德上午出席「2024台北電器空調影音3C年終購物展」開幕儀式，他在致詞時談到能源議題，要民眾不用擔心缺電問題，台灣仍然有足夠的電力，歡迎各國企業來台投資，並指出節能比開發新電源更優先。

他在致詞時笑說，「節源比開流重要」，並舉台達電為例，透過專家協助，台達電整體電力使用減少了百分之五十。他指出，台灣工商業用電大戶使用台灣約1半的電力，鼓勵各企業節能，若能省下1成、約2GW就相當於1座擁有2部機組的核電廠。

民進黨總統當選人賴清德（中）上午出席「2024台北電器空調影音3C年終購物展」開幕儀式，參觀展場內各式節能家電。記者余承翰／攝影
民進黨總統當選人賴清德（中）上午出席「2024台北電器空調影音3C年終購物展」開幕儀式，參觀展場內各式節能家電。記者余承翰／攝影
民進黨總統當選人賴清德（右三）與行政院副院長鄭文燦（右一）上午出席「2024台北電器空調影音3C年終購物展」開幕儀式，與出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影
民進黨總統當選人賴清德（右三）與行政院副院長鄭文燦（右一）上午出席「2024台北電器空調影音3C年終購物展」開幕儀式，與出席嘉賓一同合影。記者余承翰／攝影

賴清德 民進黨 缺電

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