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泰勒絲演唱會破局 陳其邁暗酸北市？蔣萬安：討論是好事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加大巨蛋祈福儀式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加大巨蛋祈福儀式受訪。記者楊正海／攝影

台北大巨蛋上午舉行祈福儀式，針對泰勒絲演唱會不來，高雄市長陳其邁日前表示對國際團體來都很尊重，從不會團體、主辦單位沒有發布前講得沸沸揚揚，「對團體不尊重，不是高雄的作法」，暗酸台北市。對此，台北市長蔣萬安上午參加大巨蛋祈福儀式受訪表示，能引起大家的關注和討論都是好事，包括陳其邁市長自己也參與討論。

蔣萬安說，大巨蛋在去年正式完工啟用後，圓滿順利舉辦亞洲棒球錦標賽，國人都看到了這場賽事，也感到非常驕傲，市民也有了台北市新的地標，接下來3月分也將迎來日本讀賣巨人棒球隊成軍90周年，到大巨蛋來進行賽事，非常的期待。

蔣萬安說，大巨蛋完工啟用，得到各界的關注，國內外都很期待未來大巨蛋持續舉辦國際一級的賽事、各項的活動，包括演唱會，引起大家的關注和討論都是好事「包括陳其邁市長自己也參與討論」。

對於高雄市有不少國際性表演，台北大巨蛋也引起關注，北、高在互相競爭？蔣萬安說，國人都非常期待台北大巨蛋 ，因為等了32年後，終於順利完工，也順利舉辦國際棒球賽事，也馬上要迎來日本讀賣巨人球隊，大家都會討論很多，包括到底演唱會第一場會由有誰來開唱，或者是接下來會開始什麼樣的活動，都會依照相關的規定辦理。

蔣萬安說，市府會持續聆聽民眾的心聲、各界的意見，不但希望讓整個硬體設施更加完善，也希望提供更好的服務，彙整各界的意見，持續不斷的調整精進，大家能夠討論，都覺得好事。

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