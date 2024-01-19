續任下屆交通部長？王國材：把握在交通部的時間
行政院長陳建仁昨天在行政院會中通過內閣總辭案，進入看守內閣時期，外界關注新任內閣名單是否異動。交通部長王國材今出席民航局局慶，受訪被問到下任總統賴清德是否主動徵詢，他表示，「還沒有」，會把握在交通部的時間，全力推動業務。
王國材指出，他昨天召開部務會報跟各級主管強調，雖然現在是看守內閣階段，也要把握在交通部的時間，全力推動業務，不會有任何影響。至於若有人洽詢他續任交通部長是否欣然接受，他則說，這是假設性問題，現在不方便回答。
陳建仁昨天於行政院會也說，接下來將進入看守內閣時期，所有部會首長會堅守崗位，持續推動國家政務，希望行政團隊與新國會密切合作，推動各項福國利民政策，努力完成階段性任務。
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