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選務瑕疵遭質疑不公 陳建仁：缺失不足以影響選舉結果
中選會有多個投票所票數異常，外界質疑選務工作不夠謹慎。行政院長陳建仁上午受訪表示，中選會已針對相關的選務瑕疵做說明並有改正措施，實際上這一些瑕疵都已改進，且它的影響都是很小的，「這些缺失並不足以影響我們選舉的結果」。
陳建仁表示，近日發現有些國內外的有心人士會透過捏造、造假傳播這些錯假訊息，想要來影響台灣民主選舉的運作，居心叵測。所以他要提醒國人，對於相關訊息應該要有好的警覺來辨識，不要受到影響，大家一起來堅守台灣得來不易的自由民主環境。
此外，媒體詢問，中共選後對台加大恫嚇力道，政府評估現階段國人若前往中國的風險是否增加？陳建仁表示，近年來政府確實發現中國為了加強內部的控制，對於到中國的國人或是到中國去訪問的外國人士，都會加以相當多的監控，而且常會聽到這一些外國人士、記者在中國有被任意逮捕的情況。
陳建仁說，雖然政府主張和中國之間要有健康和平的交流，但是國人被捕，或者是外國人到中國被捕的情形層出不窮，所以如果有必要到中國去的時候，大家一定要好好地、審慎地來考慮，並且要注意自身的安全。政府會繼續來跟理念相同的國家，一起來促進區域的穩定還有和平跟繁榮。
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