法務部成立認知戰研究中心 陳建仁：對抖音會審慎辦理

法務部成立認知戰研究中心，遭外界質疑恐怕侵犯言論自由。對於政府是否有預計針對抖音更進一步提高管制，行政院長陳建仁上午受訪表示，政府會偵測這些平台可能的錯假訊息來提高民眾的識讀能力，對於刻意傳播錯假消息也會立即來加以偵辦、繩之以法；至於抖音的處理，政府會審慎辦理。

陳建仁表示，抖音已經變成有些國家認知作戰的平台，需要特別地提高謹慎，所以政府在2020年時已經禁止公部門使用抖音就和世界上其他的國家一樣。陳建仁說，威權專制的國家經常會利用自由民主國家的言論自由，以及透過相關媒體等社群平台來對民主國家選舉加以操弄，影響選舉的結果。

陳建仁強調，台灣是一個自由、民主、法治的國家，政府要確切地來保障言論自由。但這些平台上有些錯假消息已對人民的名譽、身體健康及隱私都造成很大的危害，對於整個社會安定、國家的安全也造成很大的危害，所以在所有的民主國家，都需要對於相關錯假消息的傳遞，做很好審慎的因應。

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