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監委每人月均查不到1案 黃國昌：年預算10億在開玩笑？
監察院昨天舉行112年度工作檢討會議，民眾黨準立委黃國昌今天透過臉書表示，他聽了著實嚇一跳，很多去年到監察院抗議過的朋友，都會以為這個單位根本沒有在運作，沒想到竟然還會「檢討」？
黃國昌說，他看了一下監察院新聞稿，只覺得非常可悲。如果真心要檢討，那就請監察院先回答，賴清德財產申報不實，到底什麼時候要處理？
黃國昌表示，監察院長陳菊出入富商招待所、違法到高雄輔選，且輔選時還帶著立法院專供酒，怎麼好意思說就任後嚴謹自持，堅守職責？由監察院自己公布的數據，核派調查案件計317案，扣除正副院長，其餘27個監委，一個人平均一個月調查不到1案，這種單位每年花納稅錢超過10億，是在開什麼玩笑？
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