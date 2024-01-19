蘇起：北京掌握兩岸和戰 台灣人已視「兩國」為新常態

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國安會前秘書長蘇起。記者曾原信／攝影
國安會前秘書長蘇起。記者曾原信／攝影

國安會前祕書長蘇起今天將舉辦由天下文化出版的「美中對抗下的台灣選擇」新書發表會。他在書中談到兩岸現狀，表示兩岸是否走上武統道路，一切看北京的抉擇，「兩岸和戰的主動權，現已完全掌握在北京手裡」，台灣從百分百倒向美國的那一刻起就拋棄了這個主動，必須依賴華府為它定奪。

「對北京而言，武統一直是不得已的選擇」，蘇起說，有兩個「和平統一」的選項比它更優先，其中最優的是與台灣協商出一個統一方案，次要則與美國協商台灣的前途，有點像1984年中國前領導人鄧小平與英國前首相柴契爾夫人協商香港的回歸，「可惜兩岸協商的最優道路現已完全封閉」。

蘇起直言，蔡英文上任後，兩岸都沒有談判的意願，尤其疫情爆發後，不僅官方溝通管道全面切斷，連民間交流都減到歷來最低。

蘇起指出，2019年1月習近平提出「台灣方案」的新構想（告台灣同胞書），蔡英文隔天就針鋒相對地回應，「我們始終未接受九二共識。北京所定義的九二共識就是一個中國，一國兩制。台灣絕不接受一國兩制。這就是台灣共識」，「必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。任何沒有經過人民授權監督的政治協商都不能稱為民主協商。這就是台灣的立場」。

蘇起接著指出，更關鍵的是蔡英文在2021年國慶典禮上提出她自己的新主張，即兩岸「互不隸屬」，後來她本人、民進黨候選人賴清德及其他黨政要員都一再重複這主張，「雙方對立如斯，任何對話都不可能了」。

蘇起說，更具意義的是，蔡英文2019年的強硬發言，居然讓她開始翻轉當時與時任高雄市長韓國瑜競爭大位的低迷民調，2021年「互不隸屬」的國慶講話，在台灣內部竟沒有掀起當年前總統李登輝首度拋出「特殊國與國關係」時的軒然大波，反而風平浪靜。

蘇起表示，這顯示台灣的土壤經過20年確已質變，不只民進黨政府，連台灣人民都視「兩國」為新常態。北京的緊迫感油然而生，於是展開新的布局，既對民進黨完全絕望，對台灣人民仍存一絲希望，就開展新一輪的說服工作，把重點放在描述兩岸「統一後」的安排並提出相關保證。

蔡英文 蘇起 北京

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