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外交部「特拉斯未害台」 藍酸盤仔

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰／台北報導
外媒報導，英國前首相特拉斯去年8月曾祕密遊說英國政府，「加快」向中國大陸出售國防設備，但她去年5月才應邀訪問台灣，表達對中國的鷹派立場，並收取350萬元的演講費用。外交部對此表示，沒有看到特拉斯有做出任何傷害台灣的言行。路透
外媒報導，英國前首相特拉斯去年8月曾祕密遊說英國政府，「加快」向中國大陸出售國防設備，但她去年5月才應邀訪問台灣，表達對中國的鷹派立場，並收取350萬元的演講費用。外交部對此表示，沒有看到特拉斯有做出任何傷害台灣的言行。路透

政治新聞網Politico釋出的文件指出，英國前首相特拉斯去年八月曾秘密遊說英國政府，「加快」向中國大陸出售國防設備，但她去年五月才應邀訪問台灣，表達挺台立場，我外交部和遠景基金會埋單三百五十萬元。外交部昨表示，沒有看到特拉斯有做出任何傷害台灣的言行。

一向被視為抗中鷹派的前英國首相、國會議員特拉斯去年五月應邀訪台，不過，政治新聞網站Politico近日揭露相關文件，指特拉斯在一封落款日期為去年八月、致商業和貿易大臣巴登諾克的私人信件中，遊說政府批准對中國出售軍事設備。

外交部昨舉行例行記者會，發言人劉永健表示，外交部對於英國前首相特拉斯去年應邀來台訪問，以實際的行動表現出對台灣的支持，表示感謝。

對於特拉斯為國防設備製造商向政府遊說一事，劉永健說，英國政府對於相關廠商的出口申請尚未做出決定，也認為一件事歸一件事，外交部這邊沒有看到特拉斯有任何傷害台灣的言行。

至於特拉斯收取高額來台演講費用，劉永健則說，這是特拉斯方面與遠景基金會的簽約，國際上透過演講公司安排政要出國演講是非常正常的，外交部沒有進一步的評論。

對此，國民黨立委賴士葆說，蔡政府去年花三五○萬邀請特拉斯訪台，來台呼籲建立「經濟北約」對抗中國，製造上架台灣假象。

賴士葆提到，回顧去年，花錢跟美國買地雷、花錢請特拉斯來喊口號，沒想到人家轉頭就到中國賣掃雷軍備，蔡政府興高采烈，樂意當英美「盤仔」（冤大頭），賴清德持續堅守務實台獨的信念，未來四年還要揮霍多少百姓的血汗納稅錢？

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