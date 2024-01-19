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金融時報：美重量級議員將接棒訪台

聯合報／ 編譯徐榆涵、華盛頓記者張文馨／綜合報導
英國金融時報報導，多位重量級美國國會議員將在未來幾周內訪問台灣。圖為賴清德(右)在當選後，於15日接見美國前國家安全顧問哈德利(左)。(歐新社)
英國金融時報報導，多位重量級美國國會議員將在未來幾周內訪問台灣。圖為賴清德(右)在當選後，於15日接見美國前國家安全顧問哈德利(左)。(歐新社)

英國金融時報十八日報導，多位重量級美國國會議員將在未來幾周內訪問台灣，以表達對台灣總統當選人賴清德的支持。

知情人士透露，眾議院外交事務委員會印太小組的民主黨領袖貝拉，以及眾議院「國會台灣連線」的兩位聯合主席，分別為共和黨籍眾議員巴爾與狄亞士巴拉特將於下周訪問台灣。

此外，眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍的蓋拉格將在第一個代表團之後訪台，而蓋拉格的到訪將格外引起中國關注。

知情人士透露，「國會台灣連線」的兩位聯合主席巴爾和狄亞士巴拉特將與賴清德會面，但不會與落選的侯友宜柯文哲會面。

蓋拉格未對他的訪台計畫，以及是否帶領中國問題特別委員會訪問團訪台發表評論。

金融時報指出，預料更多美國會議員將在賴清德就職典禮時訪台，以及在三月或四月訪台，以紀念「台灣關係法」四十五周年。

中國駐華盛頓大使館表示，北京「堅定反對美國與台灣有任何形式的官方互動，以及以任何方式或藉口干預台灣事務」。「美國在處理涉台議題時需要極度謹慎，不得以任何形式模糊和掏空一個中國原則，或對『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號。」

而中華民國駐美代表俞大㵢十七日在雙橡園對媒體表示，台灣選舉結束，駐美代表處將持續執行維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫，這不會改變。

台灣選後兩天就發生諾魯突襲斷交事件，外界擔憂北京對台外交壓力將接踵而至；俞大㵢表示，這次選舉結束後，除了美國，甚至以往不表態的國家都紛紛對台灣民主選舉表達肯定，這些理念相近國家也都持續表達並呼籲中方，不接受北京以軍事或經濟脅迫來改變台海現狀；談到對加勒比海和中南美洲國家的邦交，他說，目前相當穩固。

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