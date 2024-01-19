內閣總辭 看守至520

行政院長陳建仁昨天率內閣總辭，但先前已獲蔡英文總統慰留，陳內閣將看守至五二○。陳建仁表示，接下來進入看守內閣時期，期盼內閣成員與他一起在這最後的一哩路繼續打拚，努力完成階段性任務，並希望行政團隊與新國會密切合作，推動各項福國利民政策。

陳建仁昨在行政院會表示，台灣人民順利選出未來帶領台灣向前走的新總統與新國會代表，基於我國憲政慣例，以及對新總統、新國會、新任期和新民意的尊重，他已向蔡英文總統請辭，將進入看守內閣時期，直到部會首長及正副院長交接為止，這段期間，他請所有部會首長務必堅守崗位，持續推動國家政務。

國民黨團總召曾銘宗說，內閣進入看守階段，有三特色，包括不進行重大決策、凍結人事和減少重要經費支出。新國會二月一日宣誓就職，看守內閣依舊得赴立法院進行施政報告、總質詢。

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