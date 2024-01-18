三班護病比討論進入最後階段 衛福部：最晚2月7日出爐

衛福部研議三班護病比納入「醫療機構設置標準」或「醫院評鑑」等相關規定，並於日前召開最後一次研商共識會議。衛福部次長周志浩表示，目前還需要內部計算及整理各界意見。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，相關結果預定於農曆年前公告，最晚2月7日會有結果。

蔡淑鳳表示，護理團體及醫護工會已就三班護病比標準達成共識，預計分2024和2026兩階段上路，今年為醫學中心白班1：6、小夜班1：9、大夜班1：11；區域醫院白班1：7、小夜班1：11、大夜班1：13；地區醫院白班1：10、小夜班1：13、大夜班1：15。但醫院團體方面僅地區醫院協會提出方案，為白班1：13、小夜班1：15、大夜班1：17方案，此仍與護理團體等共識不同還需討論。

衛福部在1月9日和醫院及護理團體開會後，暫時不會再召集開會。周志浩說，開會當日各團體提出很多意見，還需要時間整理，衛福部也正在試算及評估，後續若有需要會再討論。蔡淑鳳表示，護理團體已獲共識，醫院管理代表則認為，仍需多加討論。

蔡淑鳳說，完成外界意見收納後，現在是衛福部內部討論，除三班護病比的數值外，也會一併討論「職場改善」、「薪資改善」及「人才培育」等12項策略牽動的議題，最後決議會在農曆年前公告。

行政院去年9月28日，通過「護理人力政策整備12項策略計畫」，每年所需的經費約為180億，將透過投資護理人力培育及留任的獎勵與建立規範機制，促成資源到位，達成2030年需增加5至7萬護理人力。