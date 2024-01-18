黃國昌：內閣總辭予以尊重 施政不能就此擺爛

有關行政院今天提出內閣總辭案，民眾黨不分區立委當選人黃國昌說，形式上的內閣總辭予以尊重，但是施政不能就此擺爛，新國會應該謹守理性問政、強力監督的原則，民眾黨正在撰寫優先法案的規劃及草案，等到彙整完成後再向全體國人報告。

新國會2月1日報到，陳建仁依照憲政慣例，今天率領內閣總辭，獲得蔡英文總統慰留。依據憲政慣例，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院長自應向總統提出辭職。

黃國昌晚間透過聲明表示，形式上的內閣總辭予以尊重，但是人民更關注的是在看守內閣階段，施政不能就此擺爛，更該徹底清理累積的弊案，而新國會應謹守理性問政、強力監督的原則，回應新民意。

黃國昌說，民眾黨8位立委當選人目前正緊鑼密鼓，提出優先法案的規劃及草案撰寫，等到彙整完成後會再向全體國人報告，基本方向以「國會改革」、「司法改革」、「媒體改革」、「財政紀律」等4大面向為最優先，而過去在選舉期間承諾的政見，未來也將陸續提出。

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