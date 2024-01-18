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行政院內閣總辭留守至520 黃國昌：尊重但不能擺爛

聯合報／ 記者歐陽良盈屈彥辰／台北即時報導
民眾黨準立委黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨準立委黃國昌。聯合報系資料照

行政院會今天通過內閣總辭案，行政院長陳建仁內閣留守到5月20日，內閣成員暫時不會調整。民眾黨準立委黃國昌表示，形式上的內閣總辭予以尊重，但人民更關注的是在看守內閣階段，施政不能就此擺爛，更應徹底清理累積的弊案。新國會應謹守理性問政、強力監督的原則，回應新民意。

民眾黨準立委林國成表示，總辭是例行精神、行之有年的，本來現在就是看守內閣，這是正常的，沒有什麼奇怪，但無論國會改革或政府創新改革都需要重新盤點，希望新政府要有新的氣象，不要延續過去陋習，否則內閣總辭等於沒意義，走過場的感覺而已。

國民黨立委謝衣鳯說，陳內閣總辭被慰留，成為看守內閣，相信新國會上路後，對於陳內閣沒有太多新火花，未來閣員當中是否會續任新政府的閣員，這部分可能會有較多精彩火花。

內閣 民眾黨 行政院 黃國昌 陳建仁

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