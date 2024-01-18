內閣依例總辭 陳建仁院會秀政績
「上任行政院長後，曾協助總統蔡英文推動普發現金、提出少子女化對策與高中職免學費等政策！」行政院長陳建仁18日正式向總統蔡英文提出總辭，但外界預料蔡英文應該會慰留陳建仁到5月19日，成為看守內閣。陳建仁則期盼行政院團隊能與新國會密切合作，持續推動各項福國利民的政策。
列舉上任各類政績
陳建仁說，他銜蔡總統之命擔任行政院院長至今已將近1年，感謝行政團隊以通力合作，積極推動撥補勞健保及台電、全民普發現金等穩定物價、振興疫後經濟的政策。
另外，陳建仁還提到，政府完成「3保1金」福利措施、「我國少子女化對策計畫」、社會住宅、囤房稅、疫後就學貸款補助方案等各種社會福利補助，以及推動高中職免學費、大學學費補助等計畫，並核定通過「永續提升人行安全計畫」、「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，為國人打造溫暖且堅韌的生活環境。
陳建仁強調，臺灣經濟持續成長，其中105年至111年平均經濟成長率為3.4%、近3年國內生產毛額（GDP）總值皆超過20兆元以上，112年預估更將達到23.5兆元，他說，這些都要歸功於所有行政團隊過去的努力。
盼與新國會繼續合作
最後他也說，接下來將進入看守內閣時期，直到部會首長及正副院長交接為止。在這段期間，請所有部會首長務必堅守崗位，持續推動國家政務。
據了解，陳建仁於大選結束後第一時間曾向蔡英文提口頭請辭，但被蔡慰留，而18日的總辭預計也會獲慰留，陳內閣將續留至5月19日，新總統賴清德就任與新內閣產生前。
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