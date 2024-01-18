快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

內閣依例總辭 陳建仁院會秀政績

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長陳建仁18日正式向總統提出內閣總辭，並列舉在任內通過的法案與政策。（行政院提供）
行政院長陳建仁18日正式向總統提出內閣總辭，並列舉在任內通過的法案與政策。（行政院提供）

「上任行政院長後，曾協助總統蔡英文推動普發現金、提出少子女化對策與高中職免學費等政策！」行政院長陳建仁18日正式向總統蔡英文提出總辭，但外界預料蔡英文應該會慰留陳建仁到5月19日，成為看守內閣。陳建仁則期盼行政院團隊能與新國會密切合作，持續推動各項福國利民的政策。

列舉上任各類政績

陳建仁說，他銜蔡總統之命擔任行政院院長至今已將近1年，感謝行政團隊以通力合作，積極推動撥補勞健保及台電、全民普發現金等穩定物價、振興疫後經濟的政策。

另外，陳建仁還提到，政府完成「3保1金」福利措施、「我國少子女化對策計畫」、社會住宅、囤房稅、疫後就學貸款補助方案等各種社會福利補助，以及推動高中職免學費、大學學費補助等計畫，並核定通過「永續提升人行安全計畫」、「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，為國人打造溫暖且堅韌的生活環境。

陳建仁強調，臺灣經濟持續成長，其中105年至111年平均經濟成長率為3.4%、近3年國內生產毛額（GDP）總值皆超過20兆元以上，112年預估更將達到23.5兆元，他說，這些都要歸功於所有行政團隊過去的努力。

盼與新國會繼續合作

最後他也說，接下來將進入看守內閣時期，直到部會首長及正副院長交接為止。在這段期間，請所有部會首長務必堅守崗位，持續推動國家政務。

據了解，陳建仁於大選結束後第一時間曾向蔡英文提口頭請辭，但被蔡慰留，而18日的總辭預計也會獲慰留，陳內閣將續留至5月19日，新總統賴清德就任與新內閣產生前。

【更多精采內容，詳見

蔡英文 陳建仁 行政院

延伸閱讀

總統府：蔡總統慎重決定慰留陳建仁 穩定政局及交接

聽取大選報告 陳建仁：選舉過程順利深獲國內外肯定

內閣今總辭 陳建仁：看守時期努力完成階段性任務

陳建仁上午主持行政院會通過內閣總辭案 團隊將留守到520

相關新聞

行政院內閣總辭留守至520 黃國昌：尊重但不能擺爛

行政院會今天通過內閣總辭案，行政院長陳建仁內閣留守到5月20日，內閣成員暫時不會調整。民眾黨準立委黃國昌表示，形式上的內...

內閣依例總辭 陳建仁院會秀政績

「上任行政院長後，曾協助總統蔡英文推動普發現金、提出少子女化對策與高中職免學費等政策！」行政院長陳建仁18日正式向總統蔡英文提出總辭...

藍委籲看守內閣顧好台灣 盼新內閣政治色彩越低越好

民進黨總統當選人賴清德距離就職還有4個多月的時間，多名國民黨立委今天呼籲，看守內閣要把台灣顧好；期盼5月20日新政府上任...

賴清德切割 新潮流就不會瓜分利益吃相難看？

民進黨新潮流辦公室昨天發出新聞稿，宣布總統當選人賴清德不再是新潮流一員，賴清德聲稱，此舉是「為了更客觀推動國政」，但新潮流仍有多人在中央為官，更別說在多個國營事業中盤據，就算賴清德退流，新潮流就不再吃銅吃鐵吃台灣了嗎？

總統府：蔡總統慎重決定慰留陳建仁 穩定政局及交接

行政院長陳建仁今天率內閣總辭，總統府發言人林聿禪今天表示，基於憲政慣例，行政院於今天提出總辭，對此，蔡英文總統考量陳建仁...

中國嗆菲律賓總統多讀書 外交部：越過下限就是無禮

總統大選甫落幕，菲律賓總統小馬可仕日前發文祝賀賴清德當選台灣總統，卻被中國外交部發言人毛寧嗆要多讀書，外交部對此批評說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。