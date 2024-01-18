快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府：蔡總統慎重決定慰留陳建仁 穩定政局及交接

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪。本報系資料照片
總統府發言人林聿禪。本報系資料照片

行政院長陳建仁今天率內閣總辭，總統府發言人林聿禪今天表示，基於憲政慣例，行政院於今天提出總辭，對此，蔡英文總統考量陳建仁院長所帶領的內閣團隊上任近一年以來，以溫暖堅韌的施政風格，戮力推動各項國政，讓國家在疫後轉型階段能穩定進步；並考量新任及卸任政府即將展開交接工作，因此，蔡總統慎重決定慰留陳建仁，請陳建仁持續帶領內閣團隊，以穩定政局及穩健交接，展現台灣的民主成熟度。

陳建仁 內閣 蔡英文

延伸閱讀

聽取大選報告 陳建仁：選舉過程順利深獲國內外肯定

內閣今總辭 陳建仁：看守時期努力完成階段性任務

陳建仁上午主持行政院會通過內閣總辭案 團隊將留守到520

因應新國會民意 陳建仁：行政團隊提出總辭 高端合約會盡快公布

相關新聞

公投電子連署系統審議通過 中選會：預計第二季上線

中選會今天在行政院會針對「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作報告」進行報告，會後媒體詢問公投電子連署系統何時上...

內閣今總辭 陳建仁：看守時期努力完成階段性任務

行政院長陳建仁上午主持行政院會，會中通過內閣總辭案。陳建仁表示，接下來將進入看守內閣時期，所有部會首長會堅守崗位，持續推...

賴清德切割 新潮流就不會瓜分利益吃相難看？

民進黨新潮流辦公室昨天發出新聞稿，宣布總統當選人賴清德不再是新潮流一員，賴清德聲稱，此舉是「為了更客觀推動國政」，但新潮流仍有多人在中央為官，更別說在多個國營事業中盤據，就算賴清德退流，新潮流就不再吃銅吃鐵吃台灣了嗎？

總統府：蔡總統慎重決定慰留陳建仁 穩定政局及交接

行政院長陳建仁今天率內閣總辭，總統府發言人林聿禪今天表示，基於憲政慣例，行政院於今天提出總辭，對此，蔡英文總統考量陳建仁...

中國嗆菲律賓總統多讀書 外交部：越過下限就是無禮

總統大選甫落幕，菲律賓總統小馬可仕日前發文祝賀賴清德當選台灣總統，卻被中國外交部發言人毛寧嗆要多讀書，外交部對此批評說，...

前英相特拉斯遊說軍售中國？ 外交部：未見傷台灣言行

外媒報導，英國前首相特拉斯去年8月曾祕密遊說英國政府，「加快」向中國大陸出售國防設備，但她去年5月才應邀訪問台灣，表達對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。