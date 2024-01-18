總統府：蔡總統慎重決定慰留陳建仁 穩定政局及交接

行政院長陳建仁今天率內閣總辭，總統府發言人林聿禪今天表示，基於憲政慣例，行政院於今天提出總辭，對此，蔡英文總統考量陳建仁院長所帶領的內閣團隊上任近一年以來，以溫暖堅韌的施政風格，戮力推動各項國政，讓國家在疫後轉型階段能穩定進步；並考量新任及卸任政府即將展開交接工作，因此，蔡總統慎重決定慰留陳建仁，請陳建仁持續帶領內閣團隊，以穩定政局及穩健交接，展現台灣的民主成熟度。

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