【即時短評】拉綠打藍，柯文哲故技重施能騙過藍綠嗎？

選後立法院成為三黨不過半之局，民眾黨到底會和誰合作，立法院院長、副院長選舉將成為第一個指標。不過這兩天，民眾黨主席柯文哲一方面透過妻子陳佩琪放話，說國民黨有人狂來電，但柯文哲說「不會再上第二次當」，另一方面又說「別把民進黨和新潮流畫上等號」，合作對象，似有「由藍轉綠」的趨勢。但事實真的是這樣嗎？恐怕不盡然。

其實，選後對於「立法院長選舉」動作最積極的，就是民眾黨。才剛選完，民眾黨的準立委們就召開記者會，除了表明自己在正副院長選舉裡會「團進團出」，也發布自己的國會改革方案，要藍綠「答題」，誰支持他們的方案，他們就會考慮在院長選舉支持誰。此舉的用意，就是希望在接下來的政黨合作中佔據先機，營造民眾黨「藍綠都拉攏」的氣氛。

不過很顯然，藍綠在吃過柯文哲多次虧以後，都沒有上當。民進黨說自己也有國會改革方案，不會跟進；國民黨則直接跳過「國會改革方案」，聲稱藍白如果要合作，應該要以去年「藍白政黨協商四點協商」聲明為準，等於打槍了民眾黨的提議。藍營甚至還有人放出消息，說國民黨可以接受和黃國昌搭配，這就意味國民黨「不接受黃珊珊」。這更讓民眾黨的算盤全部得重打。

由此可以看出，雖然席次最少，但對於在立法院長、副院長選舉時佔有一席之地，民眾黨顯然並未放棄。但兩黨都冷處理，倒讓民眾黨從左右逢源變成「被放生」。如何走這下一步，成了難題。

在此情況下，陳佩琪的「柯文哲不會再上第二次當」，和柯文哲「別把民進黨和新潮流混為一談」，就顯得格外具有意義。但以柯文哲過去的策略來看，他「聲稱」或「透露訊息」要合作的對象，往往不是他真的要合作對象，更多的思考，在於藉由這樣的訊息抬高自己的身價，迫使他希望的合作對象做更多的讓步。

最具體的例子，就是去年「藍白合」談判之前，柯文哲屢屢擺出和郭台銘合作的姿態。但其實柯文哲心知肚明，論整體實力，或者選舉資源，或者合作對象的可預測性，和國民黨合作才是正辦。但藉由一次又一次的「郭柯合」訊息，柯文哲成功營造自己「被需要」的形象。只是國民黨沒有入甕，最後柯文哲簽了合作協議，結果還是撕毀。但由此可知，當時在柯文哲心裡，首要的合作對象是國民黨，而非郭台銘。

此次情況也是如此。在國民黨似乎無意在與民眾黨合作後，柯文哲故技重施，「批藍拉綠」，很可能也是以國民黨為主要可能合作對象，用製造「也可能和民進黨合作」來抬高自己的身價，迫使國民黨處於被動，民眾黨能夠得到最大的利益。

只是「藍白合」時，未經世事的郭台銘天真無邪、全力配合，如今民進黨會配合演戲嗎？柯建銘一句「聽聽就好」，其實已經給了答案。而身為國會最大黨，國民黨雖然對於立院龍頭有一定的企圖心，但在去年吃了藍白合的虧以後，還會再次上當嗎？其實答案也並不難猜。

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