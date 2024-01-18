中國嗆菲律賓總統多讀書 外交部：越過下限就是無禮

總統大選甫落幕，菲律賓總統小馬可仕日前發文祝賀賴清德當選台灣總統，卻被中國外交部發言人毛寧嗆要多讀書，外交部對此批評說，越過標準下限就是無禮。

外交部今舉行例行記者會。針對菲律賓總統小馬可仕日前發文祝賀賴清德當選台灣總統，卻被中國方面嗆聲，外交部發言人劉永健表示，他想文明社會還是有一定的標準，越過標準下限就是無禮。

他質疑說，中國國家主席習近平不是一再倡導所謂「全球文明倡議」嗎？可見連習的發言人都不知道習近平倡議的內涵。

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