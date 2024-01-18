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公投電子連署系統審議通過 中選會：預計第二季上線

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
中選會副主委陳朝建。記者曾原信／攝影
中選會副主委陳朝建。記者曾原信／攝影

中選會今天在行政院會針對「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作報告」進行報告，會後媒體詢問公投電子連署系統何時上線，中選會副主委陳朝建表示，預計在今年第二季上線。

針對公投電子連署系統，中選會說明，委員會議審議通過後，儘速辦理公投電子連署系統上線作業。中選會於113年1月完成22項待改善事項後，將提113年2月中選會委員會議審議全國性公民投票電子連署系統上線日期，屆時會盡快上線。

媒體詢問，選務造謠移送的有25件，其中是否包括網紅愛莉莎莎質疑作票的案件。陳朝建表示，中選會掌握之資料與民眾提供的資料，彙整之後即進行移送；至於個案的部分，中選會已移送檢警，由檢警司法機關依法處理，偵處中的案件中選會不做其他說明。

另外，外界質疑開票中「男聲」和「女聲」計票造成混淆有作票嫌疑，陳朝建表示，全國有將近1萬8千個投開票所，在人力允許的情況下會以兩組來開票，一組是男聲，一組是女聲，待總統和立委這兩組票開完後再來開政黨票。但在人力不足的情況下，可以用一組的方式來開票。

陳朝建指出，這次選務造謠指把男聲和女聲的開票混淆，中選會必須加以澄清。他強調，現場不是只有政黨所推派的監察員監票，民眾也在場監督，不可能有違法作票的情事。

中選會 公投

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