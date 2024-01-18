天道盟鱸鰻告誹謗遭北檢駁回 黃國昌嗆：從沒在怕這種人

民眾黨不分區立委當選人黃國昌去年指行政院副院長鄭文燦與88會館負責人郭哲敏、外號「鱸鰻」的天道盟重量級大哥林秉文往來密切，遭鄭文燦、林秉文負責的PG Talk（必礦科技）提告誹謗罪，黃國昌今在臉書表示，北檢今天偵結，駁回告訴。

黃國昌表示，他實在不是很了解，這些作惡多端的黑道份子，是以花錢找律師讓自己被洗臉為樂嗎？還是以為與民進黨政客交好，就可以為所欲為？去年鄭文燦剛告完，換林秉文及必礦科技（PG Talk）說要告，他當時就說了，這對有默契的兄弟，真的是出來搞笑的。

黃國昌指出，林秉文及PG Talk，自2020年10月開始，幫助以郭哲敏為首的犯罪組織，利用PG Point就詐欺犯罪所得進行洗錢，早就被檢察官起訴了，到底是在告什麼？現在再被認證一次，有比較快樂嗎？嗆「再說一次，從沒在怕你們這種人啦！」

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