內閣今總辭 陳建仁：看守時期努力完成階段性任務

行政院長陳建仁上午主持行政院會，會中通過內閣總辭案。陳建仁表示，接下來將進入看守內閣時期，所有部會首長會堅守崗位，持續推動國家政務，希望行政團隊與新國會密切合作，推動各項福國利民政策。陳揆期盼內閣成員與他一起在這最後的一哩路，不負人民託付繼續打拚，努力完成階段性任務。

陳建仁表示，第16任總統副總統和第11屆立委選舉已在13日圓滿完成，台灣人民順利選出未來帶領台灣向前走的新總統與新國會代表，為台灣民主發展寫下新的篇章。陳建仁期盼，行政團隊能與新國會密切合作，持續推動各項福國利民的政策。而基於我國憲政慣例，以及對新總統以及新國會新任期和新民意的尊重，他已向蔡英文總統請辭。

陳建仁表示，他擔任行政院長已將近一年，感謝行政院團隊積極推動重要施政。接下來，將進入看守內閣時期，直到部會首長及正副院長交接為止，這段期間，他請所有部會首長務必堅守岡位，持續推動國家政務。

最後，陳建仁期盼內閣成員與他一起在這最後的一哩路，不負人民託付繼續打拼，繼續點燃自己，照亮台灣，努力完成階段性任務。

對於陳建仁表示，現在已進入看守階段，對於政院內閣是否異動。林子倫表示，陳建仁已表示得相當清楚，行政團隊在總辭後進入看守內閣時期，各項施政會繼續進行。選舉已經落幕，國家沒有一天沒有政府，行政院會秉持過去相同的模式與國會溝通協調，持續推動福國利民的政策。

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