陳建仁今率內閣總辭 預計將獲慰留留守到520

第11屆立委當選人將在2月1日首次到立法院報到並選出立法院院長、副院長，而民眾黨8席立委的動向可左右選舉結果，成為近日媒體討論焦點。前民眾黨幕僚表示，姑且不論監督制衡的政治原理，對民眾黨來說，若能透過立院院長選舉在賴清德「民主大聯盟」內閣取得若干部會首長，將是最有利結果，但是，柯文哲恐怕才是「綠白合」最大障礙。

2024-01-18 11:00