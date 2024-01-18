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陳建仁今率內閣總辭 預計將獲慰留留守到520

攝影中心／ 即時報導
行政院長陳建仁今天將於行政院會率行政團隊總辭，上午進入行政院上班時心情顯得輕鬆。記者邱德祥/攝影
行政院長陳建仁今天將於行政院會率行政團隊總辭，上午進入行政院上班時心情顯得輕鬆。記者邱德祥/攝影

2024大選落幕，新國會將在2月1日組成，行政院陳建仁今天於行政院會將率行政團隊總辭，預計會獲蔡英文總統慰留，內閣成員暫時不會有調整，也就是說，內閣團隊將留守到520。

行政院 內閣 陳建仁

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