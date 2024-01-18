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影／怒批台中市府抹黑中央和綠委卡建設 蔡其昌反擊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影

台中捷運藍線、綠線延伸線在選前卡關，選後不分藍綠立委都喊要爭取核定；民進黨立法院副院長蔡其昌怒批台中市府抹黑中央和綠委卡建設，他開始反擊，昨天到行政院向院長陳建仁建議，中央先核定捷運藍線，再請地方快補正該補正事項；海線雙軌化這個月要核定，蔡其昌今天開直播再向海線鄉親說明此事。

台中市長盧秀燕選前喊「捷運卡關」，選後在首場市政會議後受訪表示，新任立委2月就職，她看到捷運核定的「一線曙光」，她第2任期還有近3年，捷運藍線動工「非常指日可待」。

台中市交通局長葉昭甫表示，選前行政院長陳建仁到台中會勘，當時提出藍線的專業問題，交通部審查都已提出說明，中央若有其他建議，交通局很樂意說明，但迄今未收到任何公文或開會通知，盼中央儘速核定。

蔡其昌今天到台中梧棲垃圾定點站向鄉親謝票也送春聯，他在現場開直播說明，台中市長盧秀燕在強大文宣攻勢下，他的聲音都被淹沒，他講100多場台中捷運藍線問題，台中市政府該補正要做的事，例如沙鹿陸橋會大塞車，路廊和高架是共構，沙鹿陸橋要讓一半給捷運，交通專業上未來海線交通會大打結，交通審查委員告訴市政府要補正，市政府不補正一直說中央卡台中建設，這就是抹黑。

蔡其昌說，捷運是市府決定場站和路線，龍井和沙鹿鄉親對場站有意見，市長要快溝通，市政府該做的事，不做卻抹黑，他昨天去告訴中央，中央回應「從頭到尾都要幫台中捷運藍快動工，專業技術問題市府一直無法解決」。

蔡表示，中央何不先核定捷運藍線，再請地方補正該補正事項，就沒有中央卡不卡問題，大家都可釐清捷運藍線慢的問題，不讓台中市府每天都在抹黑中央，甚至抹黑綠委不認真。

蔡其昌說，中捷藍線問題他自己去行政院已講多次，包括經費問題，中央也答應，台中市政府增加600多億，中央也答應出手協助，哪來中央卡台中建設？他和多位民進黨立委爭取下，中央全力支持台中建設，屬市政府工作部分，市府要有積極作為。

蔡其昌說，3年前他要求中央將海線鐵路高架化和雙軌化要拆開，雙軌化才可快速進行，不然一直卡在高架化無法有進度，他昨天要求中央承諾過的，海線雙軌化這個月要核定，一定要信守對他的承諾，行政院長陳建仁已答應。

立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾，他也開直播反擊台中市政府。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾，他也開直播反擊台中市政府。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在台中梧棲區「追垃圾車」，在垃圾定點送春聯給民眾。記者游振昇／攝影

台中捷運 蔡其昌

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