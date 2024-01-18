影／蔡總統曾盼他當最年輕立法院長 蔡其昌低調：專心做立委
民進黨立法院副院長蔡其昌當選後開始「追垃圾車」，他今天在台中梧棲垃圾定點站向民眾謝票並送春聯，被問到蔡英文總統曾盼他更上一層樓，當上最年輕立法院長，蔡其昌回應記者，如果民進黨國會單獨過半再問才對，他現在只想著為民服務，爭取更多建設，專心做立委。
許多候選人在選前追垃圾車，在垃圾收集站向選民拜票，也有候選人幫民眾提倒垃圾，增加好感，剛4連霸的立法院副院長蔡其昌今天和台中市議員王立任到梧棲區3處垃圾定點站，謝票也送春聯，提前祝大家新年快樂，有支持者高興和他合照。
蔡總統曾多次公開支持，希望蔡其昌更上一層樓，當上最年輕立法院長，蔡其昌今天被記者問到此事，他低調說，如果民進黨國會過半才有此議題，現在沒有，他專心當立委，服務選民，其他事不多想也不評論。
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