新媒體怎麼用？民進黨中常會熱議「抖音」
大選落幕，新媒體工具今天成為民進黨中常會熱門話題。據轉述，今天包括中常委王定宇及許淑華都提到新媒體使用問題，許淑華說，問一些年輕人為何討厭民進黨，也說不出所以然，只覺得是一個風潮；她說，以前民進黨可以帶領年輕人支持的風潮，為何現在不行，之後一定會好好討論如何利用新媒體，讓年輕人更認識民進黨，這是黨內每個人都該負起的責任和義務。
據轉述，針對抖音，王定宇則說，如何用國家安全層次看待網路工具使用，應該參考歐美作法；許淑華則在會中表示，校園很多年輕人在使用這些工具，這些現象已經在發生，應該思考如何面對。
另據轉述，秘書長許立明說，這幾天有一些檢討，第一是針對年輕人，民進黨必須嚴肅面對跟加強，現在是「後太陽花世代」，時間過得非常快，民進黨都覺得太陽花時代是年輕人，但這些年輕人已經三、四十歲，後太陽花世代是更年輕且擁有投票權的人，每個世代都有不同的焦慮問題，還有溝通的語言也已經大不相同，如何跟這些更年輕的人溝通對話，是下一階段重點。
許立明也提到，如何跟公民團體溝通跟對話，也是非常重要的課題，黨部公職經營社群應該是日常，不是到選舉才處理。
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