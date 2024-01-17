新媒體怎麼用？民進黨中常會熱議「抖音」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨中常委許淑華。記者邱書昱／攝影
民進黨中常委許淑華。記者邱書昱／攝影

大選落幕，新媒體工具今天成為民進黨中常會熱門話題。據轉述，今天包括中常委王定宇及許淑華都提到新媒體使用問題，許淑華說，問一些年輕人為何討厭民進黨，也說不出所以然，只覺得是一個風潮；她說，以前民進黨可以帶領年輕人支持的風潮，為何現在不行，之後一定會好好討論如何利用新媒體，讓年輕人更認識民進黨，這是黨內每個人都該負起的責任和義務。

據轉述，針對抖音，王定宇則說，如何用國家安全層次看待網路工具使用，應該參考歐美作法；許淑華則在會中表示，校園很多年輕人在使用這些工具，這些現象已經在發生，應該思考如何面對。

另據轉述，秘書長許立明說，這幾天有一些檢討，第一是針對年輕人，民進黨必須嚴肅面對跟加強，現在是「後太陽花世代」，時間過得非常快，民進黨都覺得太陽花時代是年輕人，但這些年輕人已經三、四十歲，後太陽花世代是更年輕且擁有投票權的人，每個世代都有不同的焦慮問題，還有溝通的語言也已經大不相同，如何跟這些更年輕的人溝通對話，是下一階段重點。

許立明也提到，如何跟公民團體溝通跟對話，也是非常重要的課題，黨部公職經營社群應該是日常，不是到選舉才處理。

民進黨 許淑華 新媒體

延伸閱讀

許立明「中年北漂」請辭獲准 選戰檢討認2點是民進黨重要議題

1.6億選舉補助款用途曝光 賴清德退新潮流首回應：為更客觀推動國政

影／民進黨秘書長許立明請辭非為選舉 持續關心黨內改革

民進黨大選後首次中常會 秘書長許立明請辭獲准

相關新聞

4年22警察輕生 監察院要求內政部改善檢討

監察院今天表示，近4年有22名警察輕生，但警察機關心理輔導經費嚴重短缺，且警政署從81年建置的「關老師」輔導機制角色定位...

新媒體怎麼用？民進黨中常會熱議「抖音」

大選落幕，新媒體工具今天成為民進黨中常會熱門話題。據轉述，今天包括中常委王定宇及許淑華都提到新媒體使用問題，許淑華說，問...

不義遺址維護管理不足 監委范巽綠要求行政院檢討

監委范巽綠今天透過新聞稿指出，促進轉型正義條例明定「不義遺址之保存」為轉型正義任務之一，促進正義轉型委員會並在民國110...

駁媒體稱金援立陶宛 外交部：強化台歐經貿關係

有媒體報導稱台灣金援立陶宛12億美元，外交部今天表示，「中東歐融資基金」與「中東歐投資基金」兩項基金，是政府為強化台歐經...

林佳龍核心幕僚！ 民進黨秘書長由楊懿珊代理

民進黨秘書長許立明今天請辭獲准，黨發言人張志豪表示，為持續推動黨務工作，民進黨主席賴清德稍早指示，由副秘書長楊懿珊代理秘...

籲賴清德ECFA不能斷 林伯豐：國際關係掌握好，不能做凱子外交

三三企業交流會今 (17) 日舉辦例會，理事長林伯豐指出，期望賴清德總統上任後，可以積極改善兩岸關係，尤其呼籲賴總統維繫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。