4年22警察輕生 監察院要求內政部改善檢討

監察院今天表示，近4年有22名警察輕生，但警察機關心理輔導經費嚴重短缺，且警政署從81年建置的「關老師」輔導機制角色定位衝突，教育訓練流於形式，未落實自殺防治，內政部應速謀改善，確實檢討績效評比合理性。

監委葉大華、陳景峻透過新聞稿指出，監察院內政及族群委員會通過兩人所提調查報告指出，近10年來（民國103年1月1日到112年10月底）共有52名警察輕生，近4年來（109年1月1日到112年10月底）則有22名警察輕生，平均每年有5名以上員警輕生。

監委說，據「警察人員自殺防治手冊」推估，全國約1萬名警察受情緒困擾，6000人有自殺意念，但全年防治經費僅新台幣370萬元，每年接受心理諮商者僅300到600人，服務覆蓋率嚴重不足，警政署應確實檢討績效評比及勤務制度的合理性，以落實員警心理健康。

調查報告指出，警政署雖從81年建置「關老師」三級心理輔導機制，並推動多項改善措施，但因經費嚴重不足，其角色又涉及非專業背景、主管兼任的角色衝突等許多結構性因素，導致心理輔導成效不彰。

報告表示，目前全國「關老師」共有788位，遴任未具心輔背景的警官，辦理員警的關懷服務、列冊輔導、轉介、追蹤評估等業務，在講求階級服從及績效的警察組織文化下，求助的員警易有被標籤及影響陞遷發展的疑慮，且相關個資處理保密性不足。警政署應審酌機關特性及實際需求，就如何建置內部專家系統，進行中長期規劃。

調查報告也提到，警察機關從110年起增加心理諮商委外預約服務，但整體使用率偏低，部分機關簽約委外服務的心理諮商機構或心理師，同時又擔任該機關心理輔導諮詢委員，有違心理諮商領域的專業界限，且可能因權力關係影響求助者信賴感而有角色衝突，應檢討改進。

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