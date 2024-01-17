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林佳龍核心幕僚！ 民進黨秘書長由楊懿珊代理
民進黨秘書長許立明今天請辭獲准，黨發言人張志豪表示，為持續推動黨務工作，民進黨主席賴清德稍早指示，由副秘書長楊懿珊代理秘書長職務。
楊懿珊是總統府秘書長林佳龍核心幕僚，出身基層黨工。2002年還在念大學時，就到民進黨青年部實習，當時就讀澳洲國家大學政治系，畢業後隨即進入民進黨工作，被派駐菲律賓擔任專員，時任黨主席是前總統陳水扁。
隨後楊懿珊進入台灣智庫擔任編輯，2007年起在時任總統府副秘書長林佳龍辦公室擔任總統府諮議，08年民進黨敗選，她再回到台灣智庫擔任副研究員，並取得英國倫敦大學哈洛威學院國際關係碩士學位，2012至15年出任鄭麗君國會辦公室副主任，16年鄭麗君接任文化部長之後，曾擔任文化部專門委員；17年九月起擔任台中市文化局主秘，林佳龍敗選後跟著同進退，她也協助林成立光合基金會，隨後擔任執行長。
2019年八月，楊懿珊獲前秘書長羅文嘉邀請，進入黨中央擔任新聞部主任，隨後蔡英文總統連任成功，楊懿珊回到民間，直到去年賴清德上任主席，向林佳龍借將，楊懿珊因此又回到中央黨部並擔任副秘書長。
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