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籲賴清德ECFA不能斷 林伯豐：國際關係掌握好，不能做凱子外交
三三企業交流會今 (17) 日舉辦例會，理事長林伯豐指出，期望賴清德總統上任後，可以積極改善兩岸關係，尤其呼籲賴總統維繫ECFA，不能中斷。
林伯豐表示，工商界有三個期待，首先是國際關係務必掌握好，不能做凱子外交，但該重視的還是要重視，特別是針對美國與日本關係，不能只靠這兩國；兩岸關係也要和諧，有溝通才能交流，有交流才能解決問題，所以期待新的總統、新的國會應該要有溝通管道，才能解決問題。
日前林伯豐就多次呼籲要以穩定兩岸政策，以台灣利益為優先，採取具體實際行動，恢復海基會與海協會溝通，全力維持ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），積極推動兩岸經貿、文化、旅遊等各項交流活動，並促成兩岸一家親。
今日林伯豐恭喜賴清德與蕭美琴在總統大選中贏得勝利。他說，希望賴總統上任後，最重要的是改善兩岸關係，兩岸關係是影響經濟發展的重要因素，因此期望賴總統可以重建兩岸互動管道，鬆綁兩岸的經濟、觀光、文化，積極維持ECFA。
林伯豐重申，許多國際經貿協議如CPTPP、RCEP若沒有大陸同意，單槍匹馬也很難做到。
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