影／民進黨秘書長許立明請辭非為選舉 持續關心黨內改革

民進黨中央黨部下午舉行選後第一次中常會，民進黨秘書長許立明於會後宣布請辭獲准，許立明表示，當初就已向黨主席賴清德承諾會做滿一年，如今一年剛滿，也是時候離開，與選舉無關，許立明表示針對選後黨內的各項改革仍會持續關心。

針對民進黨此次選舉「慘勝」，許立明表示中常會上有針對與年輕世代選民溝通作討論，認為應該要更加掌握年輕人的語言，更誠懇的對話，並且承認錯誤。

由於其他政黨勢力大幅使用抖音作為宣傳媒介，民進黨是否跟進，許立明坦言以民進黨立場「用也不是不用也不是」，因此會積極用其他社群軟體，再加強推播。 民進黨秘書長許立明下午宣布請辭獲准，表示並非因選戰，純粹時間到了，也回家休息，未來對選後的各項改革也會關心。記者曾原信／攝影 民進黨秘書長許立明下午宣布請辭獲准，表示並非因選戰，純粹時間到了，也回家休息，未來對選後的各項改革也會關心。副秘書長黃建嘉（左）及發言人張志豪（右）陪同許立明出席說明。記者曾原信／攝影 民進黨秘書長許立明（右）下午於中常會後宣布請辭，表示並非為了選舉因素，請辭後也特別到記者室中與記者們道別。記者曾原信／攝影

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