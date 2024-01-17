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柯文哲指內參民調無造假 學者：恐高估年輕人投票率

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國立台北大學公行系教授劉嘉薇表示，調查民調時，本就應該先估算年輕人投票率，民眾黨內參民調可能是高估年輕人出門投票比例或手機加權過高，導致民調失真，與其他民調的數字出現極大落差。本報資料照片
國立台北大學公行系教授劉嘉薇表示，調查民調時，本就應該先估算年輕人投票率，民眾黨內參民調可能是高估年輕人出門投票比例或手機加權過高，導致民調失真，與其他民調的數字出現極大落差。本報資料照片

民眾黨內參民調失準受到各界討論，民眾黨主席柯文哲指出，是年輕族群投票率太低，使結果不如預期。國立台北大學公行系教授劉嘉薇表示，調查民調時，本就應該先估算年輕人投票率，民眾黨內參民調可能是高估年輕人出門投票比例或手機加權過高，導致民調失真，與其他民調的數字出現極大落差。

柯文哲日前指出，民眾黨內參民調「絕對不可能造假」，是因年輕族群加權，投票率愈高就會與民調結果更接近，但是這次的投票率僅七成一，導致結果不如預期。

專長為政治學、社會科學統計的劉嘉薇說，一般研判封關民調時，要看各家一致性，此次大選共有十多家民調公司做出封關民調，大多數民調皆顯示民眾黨「柯吳配」是第三名，可信度較高，所以她看到民眾黨內參民調，顯示柯吳配與國民黨「侯康配」、民進黨「賴蕭配」如此接近時，心中產生存疑。

劉嘉薇表示，從民眾黨內參民調與投票結果來看，可以探討民眾黨內參民調是否有手機加權過高或是高估年輕人投票率的問題？

劉嘉薇指出，柯文哲支持者多為年輕人，但歷來年輕人投票率多偏低，僅有2020年因為「反送中事件」，使年輕人投票率接近其他年齡層，但在2016年或更早之前，年輕人的投票率都是偏低的情形。

劉嘉薇表示，所以民眾黨做民調時，有可能高估年輕人出門投票率，才會出現如此大的誤差。其實在做民調的當下，就應該先確認受訪者的投票意願，如對方僅是支持某政黨，但沒有表態「一定會出門投票」，就應該主動剔除，如此一來，才能做出與選舉結果較為接近的民調數字。

劉嘉薇還提到，選民查看民調時，最好觀察各家民調公司的長期趨勢與一致性，如果只在選前十天看了特定公司或政黨的民調，有可能會活在同溫層內，導致選完後，才發現投票結果與當初所認知的民調數字有極大落差，甚至影響選舉結果。

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