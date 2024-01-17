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連轟朱、侯 張亞中：國民黨何時能擺脫醬缸文化

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中評委張亞中（圖）今天舉行記者會，呼籲黨主席朱立倫應循慣例，下台為敗選負責，莫再眷戀權位。記者余承翰／攝影
國民黨中評委張亞中（圖）今天舉行記者會，呼籲黨主席朱立倫應循慣例，下台為敗選負責，莫再眷戀權位。記者余承翰／攝影

2024大選落幕後，孫文學校總校長張亞中直指國民黨主席朱立倫應下台。張亞中今再發文表示，黨內某些高層、權貴，在敗選人、新北市長侯友宜領銜下，力保主席的論調，充分證實了國民黨「醬缸文化」傳統的牢不可破。

張亞中指出，這次敗選後，國民黨中央高層人士這幾天來的種種怪異行徑，特別是黨主席在敗選後不只沒有依照慣例請辭下台，為敗選擔起政治責任，反而是整整幾天既不見人，也不聞聲，這難道不是咄咄怪事？

張亞中說，面對國民黨目前既不檢討、也不負責的狀況，基層黨員早有眾多不滿。侯友宜敗選後回任市長固然是理所應當，但既為大選主帥，卻只是空口一句說由他負全責，難道回任市長就是侯友宜唯一的負責表現？

他也質疑，侯友宜一人可以負得起全部責任嗎？要如何負責？躹個躬說聲抱歉，然後繼續回去做新北市長，當做一切都沒有發生過，就是你的負責方式？造成如今敗選之局，難道真的只有一人負責就可以了？這樣一句空口白話，真能對傷心、憂慮的黨員同志交代得過去？

張亞中也對侯喊話，就算很想為徵召你的主子護駕，是不是也該想想在這個時候，該是由你領銜出來講這種話的時刻嗎？你是警界高層出身，我們想請問，當你交付一個任務給你屬下，結果屬下把任務搞砸了，該不該追究屬下的責任？屬下卻跳出來說都是他的責任，不該追究你的責任，你該如何自處？

張亞中說，侯友宜作為主帥之一，究竟為什麼會導致全軍被殲滅之後果的，如果還真的知恥近乎勇，就該好好思考這件事，「這時候黨主席的去留，是該你管的事嗎？」

張亞中也說，今天國民黨會淪落至此，不能說跟醬缸文化無關。正事不做，專門和稀泥、欺上瞞下，只求利益，不問是非的風氣嗎？在敗選亟待檢討，痛下決心改造的時刻，難道朱立倫還要縱容黨內高層搞這種「暖心護主」之舉？難道主席不正是該直面你「作戰失敗」責任的時刻嗎？

他批評，若從黨主席開始就依然跌在醬缸中，黨主席不肯面對敗局擔起責任，只一味在醬缸中繼續混下去，權貴也跌在醬缸中，繼續粉飾太平，國民黨的覆亡就在眼前。如果國民黨年輕人好的不學，就學這些腐朽的醬缸文化，國民黨還有能感動人，還能有未來嗎？

張亞中說，醬缸文化已經在幾十年前，讓國民黨丟掉了大陸，也在20幾年前，在台灣丟掉了政權，更讓國民黨在這八年連續嚐到敗戰的苦果，如果還不知道問題所在，繼續讓「醬缸」擴大汙染，大家就等著被丟到歷史的灰燼中去吧。

國民黨 張亞中

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