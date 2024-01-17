高端合約拆彈完成？ 蔣萬安：反而打開另個潘朵拉盒子

衛福部疾管署昨天公開高端合約，不過被外界質疑仍有相當多疑慮，台北市長蔣萬安先前在立院高端疫苗審查時，擔任衛環委員會召委，對於昨天公布的高端合約，蔣萬安今天表示，高端疫苗採購合約的公開，「其實並沒有拆彈完成，反而是打開另外一個潘朵拉的盒子」。

蔣萬安今天上午出席台北市警察局分局長、大隊長交接監交。對於高端疫苗採購合約的公開，蔣也再度提出三點質疑，包括民眾質疑的時間點，如果真的經得起檢驗，為何選前不大方公開，卻選在選後才公開。

蔣也提出，另一方面，他也看到有人提出質疑，在高端採購合約簽定之後、履約前，這個審查時間點，都還沒有拿到執政許可，也沒有公開審查的高端疫苗，就急著去定價，為何急著定價、簽約及採購？

另外，蔣也提到，大家也看到2021年5月的時候簽約採購，10天之後又簽訂保密條款的協議，這些都會讓民眾覺得黑箱採購的疑慮，中央政府必須負起責任，清楚說明，才能讓大家了解當時整個採購的過程。

高端採購的價格為881元，對於外界對於價格的疑慮，蔣萬安說，這些都應該讓中央政府清楚說明，各界提出的各項疑慮，中央政府應該要很清楚交代。

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