【專家之眼】中華民國派的大陸政策何去何從

這次大選結果，反映出台灣政治長期問題。競選過程中部分政客對憲法的蔑視，與人民對貪腐的寬容，是言論市場長期忽略反體制政黨與選舉式民主的折射。學界多數對此視而不見，未來台灣政治紛亂不知將伊於胡底。目前對此結果影響兩岸的解讀，多從綠紅兩邊立場出發。這不意外，畢竟執政權在兩黨手裡。但考慮到執政者性格、兩黨間沒有共識互信，再加上過去綠營安於七年多的僵局經驗，未來兩岸能做出的妥協恐怕不多，除寄希望於美國外，真正有意義的，恐怕仍是中華民國派如何能面對現實，做出調整。

即從勝選當天開始分析，也能看出兩岸妥協空間有限。賴清德的當選感言看來並未在意他所獲得支持實為少數，把他的勝利解釋為「民主陣營的第一場勝利」，並說有三個意義：一是台灣站在民主一邊，未來也會和國際民主盟友並肩同行；二是台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力介入；三是自己得到最多支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。短短幾句，忽略未支持他的民意，也簡要的指出未來政策方向。

中共的反應立即而強硬。國台辦說將堅持體現一個中國原則的九二共識，而非過去講一中原則與九二共識，暗示其間有差別，外交部則指一中原則是和平定海神針，連九二共識都省了，15日再加上「突擊式」的推動諾魯與我斷交，未來兩岸多事可期。

面對多事之秋，藍營有兩個方向可走：一是仍給中共有和平統一的台階下，二是為下一階段提早準備。無論如何，此時出現了難得的空檔。近幾任黨主席多因選舉成敗下台，眼光能看到的，只有下次選舉，而每次敗選後，黨內就出現檢討大陸政策呼聲。這次朱立倫主席應是可以做到任期結束，使近年政策相對穩定。而目前看來，藍營的大陸政策久已不獲多數選民青睞，但在未來兩岸多事前提下，注意中共施壓力道與台灣社會反應，藍營還有謀定後動空間。

但至少有兩事必須開始著手。首先是釐清中共對白營的立場。民眾黨主席柯文哲的大陸政策態度曖昧，他提兩岸一家親，但又說是為了安撫對方，不承認九二共識，要換名字，也沒提出新說法，讓不少台人以為柯能處理兩岸關係。這應該是中共基於多交朋友的需要不急著表態，但這無形中養大了民眾黨，似乎也在暗示藍營可以比照辦理。過去柯在市政層級，影響力有限，但現在聲勢不同以往，藍營應該要注意中共對白營的立場，思考未來政策走向。

其次是對兩岸青年交流的重視。沒有青年支持的兩岸交流政策沒有希望，但錯誤的青年政策也只能敗票。大陸市場今非昔比，台商優勢已經面臨轉型壓力，台青處境更添憂慮。應該要注意正在大陸城市青創基地、鄉建鄉創產業鏈年輕人的發展情況；同時，也要推動擴大兩岸校園交流的深度與廣度，讓年輕人眼見為實。

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