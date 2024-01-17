【專家之眼】美方抑台友中的結果

大選甫落幕，美中雙方就積極表態，美方派團訪台，大陸奪我邦交國，再度上演大國博弈戲碼，台灣只能承擔。

由於中東情勢愈演愈烈，再加上川普來勢洶洶，拜登內外交困，已顯招架吃力。自以哈開戰百日以來，美方就多次積極期盼中方牽制伊朗以便降溫，但事與願違，中東戰事現已擴及紅海，情勢對美國極為不利。因而，從拜登總統在台灣選後第一時間就表態不支持台獨可知，其對於北京示好的態度就再度凸顯。

此次美方訪台代表團再度重申，對於兩岸問題和平解決，重視對話及避免單方改變現狀，此乃延續兩個月前AIT主席羅森柏格的立場。但問題是，除了再度向賴清德畫出美方紅線之外，如何才能促成兩岸對話，已成為當前美方對台政策的重要關鍵，因為這才是美方可以積極做出友中成績的切入點。

與對於蔡英文態度不同的是，北京已對賴蕭兩人定位為台獨頑固分子，自然難啟對話，若美方要做出抑台友中的具體成效，光警告民進黨不要冒進還不夠，那就必須想出另外的方法，比如積極促成綠白合甚至綠藍合。

而美方這把尚方寶劍，當可替賴清德排除黨內採取聯合政府的障礙，以便達到美方友中的目的。若綠白聯合，民眾黨將可以兩岸一家親的基礎來發展綠白政府的大陸政策，比如由白營負責海基會甚至更高的職位，否則北京只能繼續觀望而不來往。若賴清德向國民黨借將，那可能更加得心應手，一舉多得。

而邦交國對於台灣當然重要。這不但是承認中華民國主權的重要象徵，友邦更可以在聯合國替台灣發聲，以及成為我方高官過境美國的中繼跳板。此外，我邦交國對於美國更是重要。早在川普時期，美國就通過台北法案，其目的就是要保障台灣的友邦。尤其諾魯位於西太平洋，日後若與中共發展軍事關係，自然會成為美方在背的芒刺，必將積極避免。但此次為何仍讓北京達陣，確有放水的嫌疑。

由此可見，此次美方抑台友中的態度明確，在此壓力之下，相信民進黨一定會釋出極大的政治利益來討好美國，建立各式聯合政府的可能性就都不足為奇。

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