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新聞眼／選後才公布 疑點仍未解

聯合報／ 記者屈彥辰
高端疫苗在選前成為攻防焦點，疾管署昨下午舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。圖為高端疫苗。本報資料照片
高端疫苗在選前成為攻防焦點，疾管署昨下午舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。圖為高端疫苗。本報資料照片

疾管署昨天下午臨時舉行記者會，疾管署長莊人祥稱，經高端公司董事會決議，提前公開高端疫苗採購合約。然而，民進黨總統當選人賴清德早在選前就表示要公開合約，執政黨拖到選後才公布，難怪會被在野批評「清理戰場、給賴清德一個交代罷了」，並非讓真相大白。

綜觀公布合約，未正面觸及高端為何在第二期試驗後，就能通過ＥＵＡ，以及疫苗採購價格為何相較其他疫苗高或差不多。例如，鴻海創辦人郭台銘曾透露，永齡與台積電以每劑卅至卅三美元（約合新台幣八三三至九一六元）的價格買到ＢＮＴ。

意即，前述兩大外界最關注的問題，疾管署雖公布合約，卻未正面解答，留下應回答而未回答的懸念。這還不包括立委賴士葆所提，通過ＥＵＡ當天就立刻改合約，並重新訂了更嚴格的保密合約，「真是太詭異」。

除了遲來的公布，疾管署身為利害關係人，其公布的合約內容難免被質疑對自身有利。誠如中研院院士陳培哲所說，應讓陽光照進政府的疫苗政策，由公正第三方調查後公布結果，才能解決民眾的疑慮。

立委大選剛落幕，目前國會已經休會，新國會二月一日才要報到，疾管署選在此時公布合約，也有迴避國會監督之嫌。

綜觀大選期間至今，不光高端疫苗採購合約問題，民進黨政府面對各類議題質疑，比如台南八八槍案、光電弊案、超思進口雞蛋案等，始終秉持「拖」字訣、「躲」字訣、「糊」字訣，拖著不面對，躲著不回應，進而模糊焦點。種種還未釐清的疑點，就讓新國會繼續調查，查個水落石出。

高端疫苗 疾管署 賴清德

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