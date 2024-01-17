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高端通過EUA當天立刻改合約 在野：太詭異

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰歐陽良盈黃子騰邱書昱／連線報導
疾管署昨天臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆晚間在臉書對此發文表示，7月19日通過 EUA，7月19日就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異。圖／取自賴士葆臉書
疾管署昨天臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆晚間在臉書對此發文表示，7月19日通過 EUA，7月19日就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異。圖／取自賴士葆臉書

疾管署昨公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆表示，通過ＥＵＡ當天就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，「仔細看，真是太詭異」。國民黨立法院黨團嗆聲，一定會追究相關責任。民進黨團則反批，不該要求公開又批政府掩蓋。

賴士葆說，從疾管署公布的高端採購合約可看出若干問題，其中，七月十九日通過ＥＵＡ，七月十九日就立刻改合約，重新訂了更嚴格保密合約，第一條就寫到合約簽署日之前或之後的資料都屬於機密資料；合約都還沒簽，資料就算機密？難道合約簽署之前就有不可告人的資料，所以連沒簽約之前的都不能公開？政府會不會對高端過度保護？

賴士葆指出，第二條第五款提及，必須向法院或主管機關要揭露機密資料時，要先通知對方，並且盡力縮小揭露範圍；如果都遭受法院調查時，還要先通報並盡量隱匿？這不是電影才會演出的情節嗎？法院或主管機關如果都要調查了，還得預先通知資料提供者？是為了串供還是銷毀資料，必須說清楚，之前法院調查高端炒股案時，是否有依照合約通知？

國民黨立委當選人徐巧芯也點出，合約根本是高端與政府的「超完美配合」，簽約日期在二○二一年五月廿八日，都還沒有取得製造許可及公開審查，就決定採購一劑八八一元；契約寫明七月卅一日前取得許可就能履約，所以民進黨立委才會公開反對審查，要讓高端能賺國庫四十億元。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌批評，根據合約顯示，當時對於國產疫苗療效評估標準根本尚未定案，就簽訂採購合約，根本先射箭再畫靶。

行政院長陳建仁昨表示，政府立場是希望能盡快公布合約，當然，政府也一定要採取一定步驟，維持政府誠信。

高端疫苗 賴士葆 國民黨

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