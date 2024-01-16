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高端合約公布 藍委揭「1詭異之處」：難道簽署前就有不可告人資料？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。記者蘇健忠／攝影
疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。記者蘇健忠／攝影

疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆今晚在臉書發文表示，7月19日通過EUA，7月19日就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，「仔細看，真是太詭異」。

賴士葆說，衛福部疾管署今天緊急召開記者會公布高端的採購合約，從合約中可以看出若干的問題。他提到，7月19日通過 EUA，7月19日就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異：第一條就寫到合約簽署日之前或之後的資料都屬於機密資料；合約都還沒簽，資料就算機密？難道合約簽署之前就有不可告人的資料，所以連沒簽約之前的都不能公開？政府會不會對高端過度保護？

賴士葆指出，第二條第五款提及，必須向法院或主管機關要揭露機密資料時，要先通知對方，並且盡力縮小揭露範圍；如果都遭受法院調查時，還要先通報並且盡量隱匿？這不是電影才會演出的情節嗎？法院或主管機關如果都要調查了，還得預先通知資料提供者？是為了串供還是銷毀資料，必須說清楚；之前法院調查高端炒股案時，是否有依照合約通知？

賴士葆強調，高端多次延遲交貨，衛福部刻意包庇予以不罰或輕罰，也被審計部抓出來重罰；衛福部絕對不可能發個新聞稿就想船過水無痕，必須針對以上的疑點向社會說清楚講明白，否則很難洗清外界對於衛福部處處為高端護航、有圖利高端之嫌的疑慮。

疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆今晚在臉書對此發文表示，7月19日通過 EUA，7月19日就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異。圖／取自賴士葆臉書
疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆今晚在臉書對此發文表示，7月19日通過 EUA，7月19日就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異。圖／取自賴士葆臉書
疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆今晚在臉書對此發文表示，高端多次延遲交貨，衛福部刻意包庇予以不罰或輕罰也被審計部抓出來重罰。圖／取自賴士葆臉書
疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆今晚在臉書對此發文表示，高端多次延遲交貨，衛福部刻意包庇予以不罰或輕罰也被審計部抓出來重罰。圖／取自賴士葆臉書
疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆今晚在臉書對此發文提出質疑。圖／取自賴士葆臉書
疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆今晚在臉書對此發文提出質疑。圖／取自賴士葆臉書
疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆今晚在臉書對此發文提出質疑。圖／取自賴士葆臉書
疾管署今下午臨時舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。國民黨立委賴士葆今晚在臉書對此發文提出質疑。圖／取自賴士葆臉書

高端疫苗 賴士葆 衛福部 疾管署

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