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石川能登半島強震 外交部：台灣創價學會捐日本賑災350萬

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
日本石川縣能登半島1月1日發生強震，外交部政務次長田中光16日代表外交部接受「台灣創價學會」捐贈日本石川縣地震賑災善款新台幣350萬元，該筆善款將納入衛生福利部設置的賑災專戶，協助日本災區重建工作，目前民間捐款已累計近4億元。 歐新社
日本石川縣能登半島1月1日發生強震，外交部政務次長田中光16日代表外交部接受「台灣創價學會」捐贈日本石川縣地震賑災善款新台幣350萬元，該筆善款將納入衛生福利部設置的賑災專戶，協助日本災區重建工作，目前民間捐款已累計近4億元。 歐新社

外交部政務次長田中光今日代表外交部接受「台灣創價學會」捐贈日本石川縣地震賑災善款新台幣350萬元，該筆善款將納入衛生福利部設置的賑災專戶，協助日本災區重建工作，目前民間捐款已累計近4億元。

田中光表示，台日兩國關係緊密友好，之前新冠肺炎疫情期間，我國政府捐贈日本200萬枚口罩，日本政府也捐贈我國420萬劑疫苗抗疫。日本石川強震發生後，我國政府即捐贈6000萬日圓賑災，目前民間捐款已累計近新台幣4億元，感謝「台灣創價學會」慷慨解囊，協助深化我國與日本友好關係。

此外，外交部並盼與國內非政府組織（NGO）共同努力，協助台灣參與國際，將我們善良的力量和醫衛等強項貢獻國際社會。

該學會由常務副理事長林廷鋒代表捐贈善款，他表示，該學會會長池田辭世後留下「世界公民」理念，學會本著「人飢己飢，人溺己溺」的精神，盼與政府合作一起幫助日本災民。

「創價學會」源自日本佛教的宗教團體，成立於1930年，是日本規模最大的新興宗教團體之一，「台灣創價學會」於1990年正式在台登記成為法人，積極參與多項文教及慈善公益事業，曾多次獲頒「行政院獎」、內政部「社會優良團體」及「績優宗教團體獎」、教育部「推展社會教育有功團體獎」及文化部「文馨獎」的肯定。

日本 外交部 捐款

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