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大選後3天公布高端疫苗合約 綠委：不用做政治性解讀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
2024年總統及立委選舉落幕，高端疫苗在選前成為攻防焦點，疾管署今天下午舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。圖為高端疫苗。本報資料照片
2024年總統及立委選舉落幕，高端疫苗在選前成為攻防焦點，疾管署今天下午舉行記者會，公布高端疫苗採購合約。圖為高端疫苗。本報資料照片

有關疾管署今天公布高端疫苗採購合約，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，高端疫苗每劑的價格、緊急使用授權（EUA）都已經公布，現在進一步公布完整的合約內容，民進黨向來以資訊透明的方向，處理高端疫苗的問題，不用做太多政治性的解讀。

2024年總統及立委選舉落幕，高端疫苗在選前成為攻防焦點，疾管署今天下午舉行記者會，公布高端疫苗採購合約，疾管署長莊人祥強調，疫苗採購與接種計畫推動均秉持專業，以全民健康福祉為優先考量，已經充分接受檢驗，一切依法行政。

洪申翰晚間受訪時表示，過去就高端疫苗的相關問題，包括每劑的單價、緊急使用授權（EUA）都已經公布，今天更進一步公布完整的合約內容，民進黨向來都是以資訊透明為最重要的方向，來去處理高端的問題。

洪申翰說，對於在野黨質疑公布的時間點，其實這個問題很簡單，公布合約需要經過政府跟高端，兩端都要有明確的授權，否則會衍生很多合約上面的糾紛，高端公司今天開完董事會，有了明確的授權跟同意，不用做太多政治性的解讀，因為道理非常簡單。

另外，曾經退出國產疫苗審查委員會的中研院士陳培哲質疑，疾管署身為利害關係人，公布的合約內容肯定是對自身有利，要讓陽光照進政府的疫苗政策，需要由具公信力的第三方調查後公布結果，解決民眾的疑慮，建議由選後組成的新國會進行調查。

洪申翰表示，下一屆的國會是否要審查，各黨都有權利提出來檢視，這部分尊重未來的國會，看大家要做什麼主張，不需要一面喊著要公開，一面又說政府掩蓋，只會製造沒有必要的猜疑，公開合約就是接受大家的檢視，希望讓專業的問題回歸專業。

疾管署長莊人祥（左）與疾管署發言人羅一鈞（右）下午16:30召開臨時記者會，說明高端新冠疫苗合約簽訂情形，記者會結束時，莊人祥露出如釋重負的表情。記者蘇健忠／攝影
疾管署長莊人祥（左）與疾管署發言人羅一鈞（右）下午16:30召開臨時記者會，說明高端新冠疫苗合約簽訂情形，記者會結束時，莊人祥露出如釋重負的表情。記者蘇健忠／攝影

高端疫苗 疾管署 洪申翰 莊人祥 陳培哲

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