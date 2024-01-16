高端合約提前公布 藍委質疑「是要給賴清德交代」：非讓真相大白

疾管署今下午臨時舉行記者會，由疾管署長莊人祥主持會議，依據高端公司董事會決議，提前新冠疫苗採購合約，不過讓在野黨更加質疑。國民黨立委賴士葆說，之後一定追究相關責任；國民黨立委李德維認為，是給民進黨總統當選人賴清德一個交代；國民黨立委曾銘宗說，契約不符商業公平原則。

李德維直言，沒什麼內容，選舉選完了，行政權在民進黨手上，選前不公布，現在公布是想給賴清德一個交代，還是要給民眾交代？這種公布只是交代而已。況且，是全部公布嗎，還是公布一部分也不知道，故他認為綜合來看是要給賴清德交代，而非讓真相大白。

曾銘宗質疑，公布的疫苗價格如何來的，為何這麼高，當時如何決定價格，價格合理嗎？再來所謂的「盡商業上最大努力而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之契約價金」，疫苗產業雖是國內重要產業，但契約定得不清楚，且政府是用公帑採購，契約定得不合理，不符合商業公平原則。

賴士葆說，代表裡面漏洞百出，怕影響選情，在賴清德壓力底下，不得不公開，賴清德在清理戰場。蔡政府下訂單時，EUA似乎還未過，EUA過了後才依照合約價格採購。

賴士葆提到，有個重點是，高端只做第二期試驗就通過EUA，與高端類似的Novavax是做了第三期才獲EUA，Novavax第三期試驗做了一萬多人，高端第三期試驗也無做，導致高端不受國際承認，承認高端的國家不到十國，必須追究此責任。行政院長陳建仁一直鼓吹免疫橋接可以取代第三期，就是因為陳建仁當時以中研院副院長身分背書，才敢押著衛福部在高端沒有做第二期試驗的情況下，給予EUA。

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