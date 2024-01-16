快訊

刊「乾哥乾妹」後再出招！他這次要救人命 看板靈感藏洋蔥

看守所待近2個月…「Linbay好油」林裕紘發文認錯 稱未來避免做這事

賀錦麗再次參選！美國記者新書揭露 前競選幕僚批：這人不應該成為美國總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端合約提前公布 藍委質疑「是要給賴清德交代」：非讓真相大白

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
疾管署長莊人祥（左）與疾管署發言人羅一鈞（右）今天下午舉行臨時記者會，說明高端新冠疫苗合約簽訂情形。記者蘇健忠／攝影
疾管署長莊人祥（左）與疾管署發言人羅一鈞（右）今天下午舉行臨時記者會，說明高端新冠疫苗合約簽訂情形。記者蘇健忠／攝影

疾管署今下午臨時舉行記者會，由疾管署長莊人祥主持會議，依據高端公司董事會決議，提前新冠疫苗採購合約，不過讓在野黨更加質疑。國民黨立委賴士葆說，之後一定追究相關責任；國民黨立委李德維認為，是給民進黨總統當選人賴清德一個交代；國民黨立委曾銘宗說，契約不符商業公平原則。

李德維直言，沒什麼內容，選舉選完了，行政權在民進黨手上，選前不公布，現在公布是想給賴清德一個交代，還是要給民眾交代？這種公布只是交代而已。況且，是全部公布嗎，還是公布一部分也不知道，故他認為綜合來看是要給賴清德交代，而非讓真相大白。

曾銘宗質疑，公布的疫苗價格如何來的，為何這麼高，當時如何決定價格，價格合理嗎？再來所謂的「盡商業上最大努力而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之契約價金」，疫苗產業雖是國內重要產業，但契約定得不清楚，且政府是用公帑採購，契約定得不合理，不符合商業公平原則。

賴士葆說，代表裡面漏洞百出，怕影響選情，在賴清德壓力底下，不得不公開，賴清德在清理戰場。蔡政府下訂單時，EUA似乎還未過，EUA過了後才依照合約價格採購。

賴士葆提到，有個重點是，高端只做第二期試驗就通過EUA，與高端類似的Novavax是做了第三期才獲EUA，Novavax第三期試驗做了一萬多人，高端第三期試驗也無做，導致高端不受國際承認，承認高端的國家不到十國，必須追究此責任。行政院長陳建仁一直鼓吹免疫橋接可以取代第三期，就是因為陳建仁當時以中研院副院長身分背書，才敢押著衛福部在高端沒有做第二期試驗的情況下，給予EUA。

高端 賴清德 新冠疫苗 賴士葆 莊人祥 疾管署

延伸閱讀

因應新國會民意 陳建仁：行政團隊提出總辭 高端合約會盡快公布

諾魯斷交示警 徐巧芯酸賴清德：更相信習近平

新聞眼／台諾斷交 中警告賴清德 向美傳訊息

美國代表團訪台會賴清德、蕭美琴 重申避免單方面改變現狀

相關新聞

合約公開 前疾管局長蘇益仁分析高端疫苗最大錯誤與貢獻

2024總統大選剛落幕，選前爭議的「高端疫苗」合約，今天由衛福部疾管署正式公開。前疾管局長蘇益仁指出，高端疫苗成為政治事...

高端疫苗採購合約公布 黃國昌揪1點批「根本先射箭再畫靶」

高端疫苗爭議延燒至今，疾管署今天下午公開高端採購合約，民眾黨不分區立委當選人黃國昌批評，根據合約顯示，當時對於國產疫苗療...

看守所待近2個月…「Linbay好油」林裕紘發文認錯 稱未來避免做這事

常評論農業政策不當，後來又因自導自演遭網軍恐嚇惹議的農業網紅「Linbay好油」林裕紘，今天在臉書發文表示「向被我影響到...

大選後3天公布高端疫苗合約 綠委：不用做政治性解讀

有關疾管署今天公布高端疫苗採購合約，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，高端疫苗每劑的價格、緊急使用授權（EUA）都已經...

高端合約提前公布 藍委質疑「是要給賴清德交代」：非讓真相大白

疾管署今下午臨時舉行記者會，由疾管署長莊人祥主持會議，依據高端公司董事會決議，提前新冠疫苗採購合約，不過讓在野黨更加質疑...

公開合約歷程 疾管署曝發函3次高端、條約分次簽有原因

疾管署長莊人祥和副署長羅一鈞今天下午召開記者會，在高端公司同意的前提下，提前公開新冠疫苗採購合約，並提到當初採購合約和保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。