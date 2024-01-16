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公開合約歷程 疾管署曝發函3次高端、條約分次簽有原因

聯合報／ 記者賴昀岫李青縈／台北即時報導
疾管署長莊人祥（左起）與疾管署發言人羅一鈞今天下午舉行臨時記者會，說明高端新冠疫苗合約簽訂情形。記者蘇健忠／攝影
疾管署長莊人祥（左起）與疾管署發言人羅一鈞今天下午舉行臨時記者會，說明高端新冠疫苗合約簽訂情形。記者蘇健忠／攝影

疾管署莊人祥和副署長羅一鈞今天下午召開記者會，在高端公司同意的前提下，提前公開新冠疫苗採購合約，並提到當初採購合約和保密和分次簽署，主要是因為範本契約保密條款不足，未納入商業保密款，而過去H1N1疫情期間，和諾華藥廠也簽有保密合約，高端和聯亞的新冠疫苗合約並非首次。

針對合約公開與否，跟高端交涉幾次？莊人祥表示，陸續在2022年11月3日、22日，以及今年1月8日陸續發函高端，內容是要求高端同意公開合約，至於是否召開董事會等程序，則是其公司內部運作規範，羅一鈞補充，疾管署在2022年11月3日第一次發文高端公司，詢問是否同意公開雙方緊急採購合約內容，並未請高端召開董事會，第二次也就同樣內容詢問。

針對採購契約與保密合約為何分次簽署？莊人祥說，雙方在2021年5月28日簽署採購契約，內容參照行政院公共工程會的財物採購契約範本，惟該範本契約保密條款不足，未納入商業保密款，所以議約過程中，雙方口頭約定應恪守保密義務。

莊人祥表示，2021年6月8日高端公司提出，在採購議約及履約過程中，會提供許多原物料資訊，為避免涉及國外供應商機密資訊的原物料價格外流，並參酌國際間COVID-19疫苗緊急探購狀況，各國政府與疫苗廠皆未對外揭露商業條款，希望增補保密條款，雙方都要有保密責任，於是在2021年7月19日增加保密合約，期限到簽署日期滿5年。

莊人祥指出，合約保密只有5年，沒有封存30年問題，並約定有保密條款，新冠疫苗並非首次這樣做，在2009年10月，H1N1大流行，當時和諾華公司採購新型流感疫苗，也是採專案進口並保密7年，並不是針對高端和聯亞才設有保密條約，其它藥廠如BNT、莫德納，也都有類似保密條款。

高端 新冠疫苗 莊人祥 羅一鈞 疾管署

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