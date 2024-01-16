快訊

選後終於公開…高端疫苗58頁合約內容曝光 莊人祥回應4大爭議

官網遭駭客入侵 半導體大廠發重訊回應了

罕見重新驗屍！內湖豪宅離奇雙屍命案 高大成籲朝這方向查死因

衛福部公開高端合約 中研院院士陳培哲：無公信力、應由國會調查

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中研院院士陳培哲表示，疾管署身為利害關係人，公布的合約內容肯定是對自身有利，要「讓陽光照進政府的疫苗政策」，需要由具公信力的第三方調查後公布結果，才能解決民眾的疑慮。本報資料照片
中研院院士陳培哲表示，疾管署身為利害關係人，公布的合約內容肯定是對自身有利，要「讓陽光照進政府的疫苗政策」，需要由具公信力的第三方調查後公布結果，才能解決民眾的疑慮。本報資料照片

高端新冠疫苗從合約內容、簽約條件到緊急授權（EUA）過程，均引發社會疑慮，選前各界要求政府公開合約，衛福部疾管署今天下午在取得高端董事會同意後，公布合約內容。曾為高端爭議退出國產疫苗審查委員會的中研院院士陳培哲表示，疾管署身為利害關係人，公布的合約內容肯定是對自身有利，要「讓陽光照進政府的疫苗政策」，需要由具公信力的第三方調查後公布結果，才能解決民眾的疑慮，建議由選後組成的新國會進行調查。

陳培哲表示，對於政府選前遲不公布合約感到不解，對高端公司而言，疫苗產品停產，公布合約應沒有太大疑慮；政府今天願意公布合約，是邁向透明化的一小步，但沒辦法解決問題、化解社會的疑慮，也不知道政府公開的合約內容到底有多少，對於疫苗採購相關討論過程，還有許多外界不了解的地方，包括經費使用、政策擬定等過程，台灣社會應該有知的權利，應由可與執政黨抗衡的國會進行調查，把新冠疫情期間的疫苗政策決策過程公諸於世。

疾管署下午重申，檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。陳培哲表示，台灣司法、檢調公信力低，從全民可信度調查中可見一斑，民眾想要了解的內容，只有透過有權調閱相關文件，且不是由執政黨控制的國會進行調查，才是具有公信力的做法。不過這必須修法，讓國會有聽證調查權，已有新科立委提出相關想法。

疾管署是在今天下午開臨時舉行記者會，署長莊人祥表示，今下午3時30分收到高端公司董事會決議，提前公開新冠疫苗採購合約，故臨時通知媒體；原訂保密期限是合約簽訂後5年，為以昭公信，雙方同意公開。

高端公司則指出，有眾多股東來電或來信，支持或反對提前解密，本議案參酌律師法律意見書、並經董事會討論後，於今天決定提前解密、交由衛福部公開合約內容。

新冠疫苗 高端 疾管署 陳培哲 莊人祥 衛福部

延伸閱讀

批民眾黨國會之爭提條件是「政治分贓」 謝國樑：國民黨有改革計畫

因應新國會民意 陳建仁：行政團隊提出總辭 高端合約會盡快公布

選後公開合約！高端公司授權衛福部 疾管署今下午4點半揭秘

朱立倫辭否？謝國樑：國會選不錯 林沛祥：不必找戰犯

相關新聞

高端新冠疫苗採購契約書曝光 疾管署揭1條件達成契約、價金沒追回

疾管署今下午開臨時記者會，並由疾管署長莊人祥主持會議。莊人祥表示，今下午三點半收到高端公司董事會決議，提前公開新冠疫苗採...

衛福部公開高端合約 陳培哲：無公信力、應由國會調查

高端新冠疫苗從合約內容、簽約條件到緊急授權（EUA）過程，均引發社會疑慮，選前各界要求政府公開合約，衛福部疾管署今天下午...

賴清德上任後就遇陸軍官校百年校慶 參不參加都是「強迫檢驗」

民進黨總統候選人賴清德以91萬票之差擊敗國民黨總統候選人侯友宜，當選中華民國第16任總統。面對中共軍力崛起、兩岸關係緊繃的態勢，在華府北京「共管」台灣的大環境下，「賴總統」即使先前立場鮮明，也無多少發揮「務實台獨」的空間；各種建軍備戰的措施，也不至於出現結構性轉變。 然而，國軍身為全台最堅持「中華民國正統」的團體，政治光譜比蔡英文總統更綠的賴清德，將如何對全體軍民詮釋心目中的中華民國？今年6月16日正逢陸軍官校100年校慶，如此「政治不正確」的歷史盛事，屆時賴總統要不要參加？該如何致詞表態？在在都檢視其政治智慧，以及他對中華民國的忠誠度。...

選後終於公開…高端疫苗58頁合約內容曝 莊人祥回應4大爭議

2024總統大選才剛落幕，選前爭議的「高端疫苗」合約，今在高端公司召開董事會後，由衛福部疾管署正式公開，內容多達58頁，...

為何高端疫苗合約拖到選後才公開？莊人祥揭1關鍵考量

高端公司今天召開董事會，同意提前公開新冠肺炎疫苗採購合約，外界質疑，為何第16屆總統當選人賴清德，在大選期間已表態，支持...

高端疫苗採購契約書曝光 疾管署揭1條件達成契約、價金沒追回

疾管署今（16日）下午開臨時記者會，由疾管署長莊人祥主持會議。莊人祥表示，今下午3點半收到高端公司董事會決議，提前公開新冠疫苗採購合約；原訂保密期限是合約簽訂後5年，為以昭公信，雙方同意公開。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。