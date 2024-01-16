衛福部公開高端合約 中研院院士陳培哲：無公信力、應由國會調查

高端新冠疫苗從合約內容、簽約條件到緊急授權（EUA）過程，均引發社會疑慮，選前各界要求政府公開合約，衛福部疾管署今天下午在取得高端董事會同意後，公布合約內容。曾為高端爭議退出國產疫苗審查委員會的中研院院士陳培哲表示，疾管署身為利害關係人，公布的合約內容肯定是對自身有利，要「讓陽光照進政府的疫苗政策」，需要由具公信力的第三方調查後公布結果，才能解決民眾的疑慮，建議由選後組成的新國會進行調查。

陳培哲表示，對於政府選前遲不公布合約感到不解，對高端公司而言，疫苗產品停產，公布合約應沒有太大疑慮；政府今天願意公布合約，是邁向透明化的一小步，但沒辦法解決問題、化解社會的疑慮，也不知道政府公開的合約內容到底有多少，對於疫苗採購相關討論過程，還有許多外界不了解的地方，包括經費使用、政策擬定等過程，台灣社會應該有知的權利，應由可與執政黨抗衡的國會進行調查，把新冠疫情期間的疫苗政策決策過程公諸於世。

疾管署下午重申，檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。陳培哲表示，台灣司法、檢調公信力低，從全民可信度調查中可見一斑，民眾想要了解的內容，只有透過有權調閱相關文件，且不是由執政黨控制的國會進行調查，才是具有公信力的做法。不過這必須修法，讓國會有聽證調查權，已有新科立委提出相關想法。

疾管署是在今天下午開臨時舉行記者會，署長莊人祥表示，今下午3時30分收到高端公司董事會決議，提前公開新冠疫苗採購合約，故臨時通知媒體；原訂保密期限是合約簽訂後5年，為以昭公信，雙方同意公開。

高端公司則指出，有眾多股東來電或來信，支持或反對提前解密，本議案參酌律師法律意見書、並經董事會討論後，於今天決定提前解密、交由衛福部公開合約內容。

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