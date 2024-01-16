選後終於公開…高端疫苗58頁合約內容曝 莊人祥回應4大爭議

2024總統大選才剛落幕，選前爭議的「高端疫苗」合約，今在高端公司召開董事會後，由衛福部疾管署正式公開，內容多達58頁，合約中採取多次簽訂合約，最爭議的疫苗價格，疾管署署長莊人祥表示，一開始高端公司報價的價格為950元，後續經議價，才變成單劑881元，多劑量810元。

高端與疾管署的合約內容正式曝光：https://p.udn.com.tw/upf/news/2024011601.pdf

爭議一：合約依規定得封存30年？

莊人祥今說明，依照合約內容是封存5年，並沒有30年的約定。且保密條款不只有與高端有簽訂，包含過去採購流感疫苗，也簽訂7年的保密合約，另外新冠疫苗包含與BNT或是莫德納也有簽訂疫苗保密合約。

爭議二：選後才公布，是否有政治考量？

莊人祥表示，合約是雙方簽訂，疾管署不能單方面公開合約，這樣會違反規定。高端公司決議今天召開董事會，決定要公開合約，我們尊重對方的決定，因此才選擇今天採取最快的速度與各界報告合約內容。

爭議三：高端早知道疫苗價格得在700元以上？

莊人祥表示，指揮中心在2020年11月時，就曾對外說明，疫苗的採購經費為115億元，如果以採購1500萬劑來計算，每劑大約是700元，但不含有冷鏈或是其他的運輸費用，疾管署與多方議價時，不只高端，還有聯亞等，都積極在維護採購權益，高端最初報價單劑950元，經過協商，才調整為每劑881元，多劑量為每劑810元。

爭議四：與高端的合約，為什麼採取多次簽署？

莊人祥表示，2021年5月28日簽署採購契約時，是依照行政院的公共工程會的財物採購契約範本，但該範本的保密條款不足，所以才在同年7月19日增加保密合約書。

疾管署今說明與高端公司的保密合約內容。圖／疾管署提供 疾管署今說明與高端公司的保密合約內容，為了敦促業者履約才會要求繳納5%保證金。圖／疾管署提供 疾管署今說明與高端公司的保密合約內容，澄清並沒有要封存30年。圖／疾管署提供 疾管署今說明與高端公司的保密合約內容。圖／疾管署提供 疾管署今公布與高端公司的疫苗採購合約，當初高端一開始提出的價格為950元，經議價才為881元。圖／疾管署提供

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