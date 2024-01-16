選後終於公開…高端疫苗58頁合約內容曝 莊人祥回應4大爭議
2024總統大選才剛落幕，選前爭議的「高端疫苗」合約，今在高端公司召開董事會後，由衛福部疾管署正式公開，內容多達58頁，合約中採取多次簽訂合約，最爭議的疫苗價格，疾管署署長莊人祥表示，一開始高端公司報價的價格為950元，後續經議價，才變成單劑881元，多劑量810元。
高端與疾管署的合約內容正式曝光：https://p.udn.com.tw/upf/news/2024011601.pdf
爭議一：合約依規定得封存30年？
莊人祥今說明，依照合約內容是封存5年，並沒有30年的約定。且保密條款不只有與高端有簽訂，包含過去採購流感疫苗，也簽訂7年的保密合約，另外新冠疫苗包含與BNT或是莫德納也有簽訂疫苗保密合約。
爭議二：選後才公布，是否有政治考量？
莊人祥表示，合約是雙方簽訂，疾管署不能單方面公開合約，這樣會違反規定。高端公司決議今天召開董事會，決定要公開合約，我們尊重對方的決定，因此才選擇今天採取最快的速度與各界報告合約內容。
爭議三：高端早知道疫苗價格得在700元以上？
莊人祥表示，指揮中心在2020年11月時，就曾對外說明，疫苗的採購經費為115億元，如果以採購1500萬劑來計算，每劑大約是700元，但不含有冷鏈或是其他的運輸費用，疾管署與多方議價時，不只高端，還有聯亞等，都積極在維護採購權益，高端最初報價單劑950元，經過協商，才調整為每劑881元，多劑量為每劑810元。
爭議四：與高端的合約，為什麼採取多次簽署？
莊人祥表示，2021年5月28日簽署採購契約時，是依照行政院的公共工程會的財物採購契約範本，但該範本的保密條款不足，所以才在同年7月19日增加保密合約書。
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言