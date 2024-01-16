為何高端疫苗合約拖到選後才公開？莊人祥揭1關鍵考量

高端公司今天召開董事會，同意提前公開新冠肺炎疫苗採購合約，外界質疑，為何第16屆總統當選人賴清德，在大選期間已表態，支持要公開合約，卻要拖到總統大選後才公開？衛福部疾管署長莊人祥回應，合約公開要由雙方同意，如疾管署單方面公開，就會有違約的狀況。

莊人祥今天表示，已接獲高端疫苗生物製劑股份有限公司來函通知，該公司經董事會決議，同意提前公開新冠肺炎疫苗採購契約，因此於今天下午16時30分公布該項採購契約，依據與高端公司所簽訂的採購契約與保密合約，雙方均必須對契約內容予以保密，此作法係比照國際商業慣例，各國政府與疫苗廠商簽訂疫苗採購契約時，均有簽訂保密條款，目的為明訂雙方的義務，使買賣雙方權益皆獲保障，亦為信用基礎，原約定保密期限係至合約簽署日後5年，今日為昭公信，雙方皆同意提前公開。

高端疫苗合約在大選時再度成為輿論焦點，外界質疑，合約如果早就準備好，為何賴清德都提出要公開，卻沒有第一時間公開，要拖到總統大選後？莊人祥回應，最主要是要雙方同意，在衛福部立場也都希望提早公開，如果疾管署單方面公開，就會有違約的狀況，有些國家提前揭露價格，會導致採購疫苗或藥品的困難。

至於BNT、莫德納等廠牌是否公開？莊人祥說，當初是跟個別疫苗廠商簽合約，目前僅高端同意公開，其他疫苗廠並未同意。衛福部長薛瑞元先前表示，各疫苗廠牌合約保密時間，高端和AZ均保密5年、Novavax保密7年、BNT則為10年，預計在2026至2031年分別解密，莫德納公司則不同意解密。

本次公開是基於高端董事會同意，對於是否影響國產疫苗發展？或影響疾管署未來與其他國產簽約影響？莊人祥說，這是雙方同意公開的，疾管署也是根據保密合約進行，針對合約公開與否，2022年11月和高端交涉2次，今年1月則有一次，但高端公司內部程序如何決定，則是其內部運作。

高端公司疫苗董事會今天決議同意提前解除新冠疫苗採購合約之保密限制，合約全文如下：

高端疫苗公司於今日(1/16)召開董事會，討論疾管署提前解密採購合約之提議。 董事會決議，提前解除「110年國內COVID-19 疫苗緊急採購契約」之保密限制， 同意衛福部疾管署對外公開合約條款。 本公司與疾管署簽約執行之「COVID-19疫苗採購合約」，雙方原設有5年期之保密限制。本案自簽約後迄今不斷受外界誤解，公司已多次針對合約內容對外澄清，但不實謠言仍持續散播。近期針對合約是否應提前解密一事，再次成為輿論話題，亦有眾多股東來電或來信，支持或反對提前解密。本議案參酌律師法律意見書、並經董事會討論後，為捍衛公司形象並保障股東權益，董事會回應疾管署提前解密之提議，決議同意提前解除合約保密限制。

疾管署長莊人祥今天下午公布高端新冠疫苗採購合約內容。記者蘇健忠／攝影

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