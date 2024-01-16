高端新冠疫苗原開價直逼千元 疾管署公開採購議價過程

針對高段疫苗爭議，疾管署在總統大選第三天後開臨時記者會說明合約內容。疾管署長莊人祥表示，稍早接到高端董事會決議同意提前公開新冠疫苗採購合約，並且公開採購價金訂定過程。

疾管署和高端疫苗的採購多劑型以及單劑型，總採購價金為40.3億元，履約交貨數量為500萬劑，多劑量劑型為810元每劑、單劑量為881元每劑。

媒體詢問高端疫苗每劑810元以及881元的採購價金，如何訂定？莊人祥說明，在2021年2至5月都與高端議價，當初高端報價每劑950元，並且只有配送到20個點，後來疾管署爭取到配送至200個點，疫苗費用也從每劑950元降到單劑量881元、多劑量每劑810元，並且廠商需負疫苗驗收至出貨前的全部保管責任，以及銷毀等其他作業支出。

另外，為何比原先預算編列的每劑疫苗700元多？莊人祥解釋，根據依照2020年11月指揮中心說明，疫苗採購經費115億元，預計以1500萬劑、每劑700元估算（不包含冷鏈及其他作業費用），而當時仍在在規劃採購初期，各項資訊均不明確，僅能以預估價格編列預算。價金包括第一、二期付的款項各10%，總計8億600萬元。

莊人祥說明第一期及第二期款價金訂定方式，2021年曾召開「國內新冠疫苗採購討論會議」請廠商提供成本分析，來評估疫苗報價，以及第一、二期款的合理性。最後價金款為疾管署與廠商協商結果。

莊人祥表示，由於當時多數疫苗都沒有完成臨床試驗，基於扶植國內廠商提升疫苗研發及生產能力，若是廠商盡最大努力而無法履約，至府已付價金不退還，履約保證金可返完。而疾管署同意不追償已支付的第一、二期款契約價金。另，由於高端最後緊急使用授權成功，因此沒有用到「倘歸責於廠商因素致疫苗開發失敗，款項應追回」。

針對「保證金」部分，莊人祥說明，依政府採購法辦理緊急採購作業，如無特殊需要，免收保證金。當時為敦促廠商履約，並且保障機關權益，有要求高端在簽約後的次日30日內繳納契約金額5%的履約保證金，也就是2億150萬元。

至於高端疫苗與其他國際疫苗採購價格差異為何，莊人祥表示，2021年國際疫苗獲准EUA者多為mRNA或是腺病毒載體疫苗，與國內蛋白質次單位疫苗不同，沒有同種類疫苗採購價可參考。再者，國內疫苗產能規模小，成本計價，難以互相比價。

高端疫苗採購契約內容。圖／截自疾管署檔案 疾管署長莊人祥說明高端疫苗採購契約。本報資料照片

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