影／是否留任？陳建仁：因應國會新民意將依憲政慣例提出總辭

民進黨總統候選人賴清德以91萬票之差擊敗國民黨總統候選人侯友宜，當選中華民國第16任總統。面對中共軍力崛起、兩岸關係緊繃的態勢，在華府北京「共管」台灣的大環境下，「賴總統」即使先前立場鮮明，也無多少發揮「務實台獨」的空間；各種建軍備戰的措施，也不至於出現結構性轉變。 然而，國軍身為全台最堅持「中華民國正統」的團體，政治光譜比蔡英文總統更綠的賴清德，將如何對全體軍民詮釋心目中的中華民國？今年6月16日正逢陸軍官校100年校慶，如此「政治不正確」的歷史盛事，屆時賴總統要不要參加？該如何致詞表態？在在都檢視其政治智慧，以及他對中華民國的忠誠度。...

2024-01-16 17:30