影／是否留任？陳建仁：因應國會新民意將依憲政慣例提出總辭
行政院長陳建仁與內政部長林右昌下午出席內政部舉辦「112 年鳳凰獎楷模表揚典禮」。陳建仁代表頒獎表揚消防最高榮譽「鳳凰獎」 獲獎的74位鳳凰獎楷模，也感謝全國所有消防及義消夥伴的努力付出。
陳建仁頒獎前受訪，就是否已向總統請辭、那天會依慣例總辭、會接受慰留到520、新內閣是否會廣納民眾黨人才以及自己是否會留任？陳建仁表示，為因應國會新民意，行政團隊將依憲政慣例提出總辭，也希望新國會未來能夠和新行政團隊合作，我們會盡心盡力，繼續福國立民的工作，會堅持我們的崗位，繼續為國家來打拚。
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