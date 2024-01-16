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影／是否留任？陳建仁：因應國會新民意將依憲政慣例提出總辭

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
行政院長陳建仁（左）下午在內政部長林右昌（右）陪同下出席「112 年鳳凰獎楷模表揚典禮」，頒獎前受訪表示，為因應國會新民意，行政團隊將依憲政慣例提出總辭。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（左）下午在內政部長林右昌（右）陪同下出席「112 年鳳凰獎楷模表揚典禮」，頒獎前受訪表示，為因應國會新民意，行政團隊將依憲政慣例提出總辭。記者黃義書／攝影

行政院陳建仁與內政部長林右昌下午出席內政部舉辦「112 年鳳凰獎楷模表揚典禮」。陳建仁代表頒獎表揚消防最高榮譽「鳳凰獎」 獲獎的74位鳳凰獎楷模，也感謝全國所有消防及義消夥伴的努力付出。

陳建仁頒獎前受訪，就是否已向總統請辭、那天會依慣例總辭、會接受慰留到520、新內閣是否會廣納民眾黨人才以及自己是否會留任？陳建仁表示，為因應國會新民意，行政團隊將依憲政慣例提出總辭，也希望新國會未來能夠和新行政團隊合作，我們會盡心盡力，繼續福國立民的工作，會堅持我們的崗位，繼續為國家來打拚。

行政院長陳建仁（左）下午出席內政部舉辦「112 年鳳凰獎楷模表揚典禮」。陳建仁代表頒獎表揚獲獎的74位鳳凰獎楷模，也感謝全國所有消防及義消夥伴的努力付出。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（左）下午出席內政部舉辦「112 年鳳凰獎楷模表揚典禮」。陳建仁代表頒獎表揚獲獎的74位鳳凰獎楷模，也感謝全國所有消防及義消夥伴的努力付出。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（前排中）下午出席內政部舉辦「112 年鳳凰獎楷模表揚典禮」。陳建仁代表頒獎表揚獲獎的74位鳳凰獎楷模，也感謝全國所有消防及義消夥伴的努力付出。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（前排中）下午出席內政部舉辦「112 年鳳凰獎楷模表揚典禮」。陳建仁代表頒獎表揚獲獎的74位鳳凰獎楷模，也感謝全國所有消防及義消夥伴的努力付出。記者黃義書／攝影

陳建仁 行政院 內閣

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