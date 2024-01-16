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因應新國會民意 陳建仁：將按照憲政慣例提出總辭

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因應新國會民意 陳建仁：行政團隊提出總辭 高端合約會盡快公布

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
行政院長陳建仁與內政部長林右昌出席鳳凰獎楷模表揚典禮，陳建仁表示已與高端積極聯繫中。記者黃子騰／攝影
行政院長陳建仁與內政部長林右昌出席鳳凰獎楷模表揚典禮，陳建仁表示已與高端積極聯繫中。記者黃子騰／攝影

行政院陳建仁今天下午出席鳳凰獎楷模表揚典禮，對於副總統賴清德曾承諾公開高端合約被質疑是騙選票，陳建仁表示，政府立場是希望能盡快公布跟高端的合約，衛福部已跟高端密切聯絡中，相信不久就會有結果。陳建仁表示因應新國會民意，行政團隊也按照憲政慣例提出總辭，希望新國會能夠跟行政團隊未來繼續合作。

內政部消防署今天下午在新店彭園餐廳舉行112年鳳凰獎楷模表揚典禮，陳建仁及內政部長林右昌一同出席主持。媒體詢問關於諾魯斷交事件被解讀是中國大陸對賴清德當選的反應，是否與大陸出手有關？陳建仁對此表示台灣一直珍惜跟諾魯的友誼，也一直協助諾魯的人民跟政府在各方面的發展，很可惜諾魯在中共的利誘之下，做出了對於不利於這個雙方人民以及地區穩定的決定，「我們感到相當地遺憾」。

陳建仁強調，可以看到中國持續站在國際社會的對立面，不斷地打壓台灣的外交空間。但會持續努力，對於邁向全球的決心跟意志絕對不會受到任何的打壓，會繼續跟理念相同的國家來合作，為整個區域的和平，還有全球的繁榮發展貢獻心力。

總統大選結果出爐後，陳建仁向蔡英文總統提出總辭但被慰留，是否與民進黨國會未過半有關？陳建仁說，首先感謝第一線的所有選務人員以及全體國民，為台灣的民主寫下了新的一頁，而且也讓全世界都再一次看到台灣民主的蓬勃發展。為因應新的國會民意，行政團隊也按照憲政慣例提出總辭，希望新國會能夠跟行政團隊未來繼續合作，會堅持崗位，繼續為國家來打拚。

針對高端合約爭議，賴清德選前承諾會公開高端合約，但現在大選都過了還沒有公開，外界質疑賴清德是騙選票。陳建仁對此強調，政府已多次對外說明，他也在立法院的臨時會中跟所有的委員以及全國人民報告，政府的立場是希望能夠盡快地來公布跟高端合約，當然政府也一定要採取一定的步驟，來維持政府的誠信。衛福部已經繼續跟高端密切地聯絡當中，相信不久就會有很好的結果。

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