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選後公開合約！高端公司授權衛福部 疾管署今下午4點半揭秘

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署召開臨時記者會，將由疾管署長莊人祥主持，對外說明高端疫苗合約內容。圖為高端疫苗。本報資料照片
疾管署召開臨時記者會，將由疾管署長莊人祥主持，對外說明高端疫苗合約內容。圖為高端疫苗。本報資料照片

疾管署今日下午宣布四點半將開臨時記者會。衛福部次長王必勝表示，高端公司中午有開董事會，決定授權衛福部公布高端疫苗採購合約，記者會將交由疾管署長莊人祥主持，併對外說明合約內容。

民進黨總統當選人賴清德選成曾表態支持高端合約公布，衛福部疾管署也曾強調，針對高端新冠疫苗採購合約爭議，相關合約均無不可告人之事，一切採購流程均依照相關法規及國際商業慣例嚴謹進行。在國際上新冠疫苗緊急採購狀況相同，各國政府與疫苗廠皆未對外揭露商業條款，以確保採購與供應之間議價的動態平衡。

疾管署表示，採購案在雙方議約過程中，雙方皆嚴格恪守保密義務，涉及商業採購的合約條文，雙方皆有保密責任，不只契約條文，更涉及眾多其他檢附商業資料。廠商方為主要資訊提供者，機關作為資訊接受方亦需承擔保密責任。

針對高端疫苗合約依法公布時程，薛瑞元先前表示，各疫苗廠牌合約保密時間為，高端和AZ均保密5年、Novavax保密7年、BNT則為10年，預計在2026至2031年分別解密，莫德納公司則不同意解密。

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